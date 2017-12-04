Eskişehir'de haklarında yakalama kararı bulunan 41 kişi gözaltına alındı.
Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bilgi Teknolojileri Büro Amirliği infaz ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yakalama kararı bulunan kişilerin bulunması amaçlandı. İki aydır devam eden çalışmalar sonucu, 2 ila 10 yıl arası hapis cezası bulunan 41 kişi yakalandı. Çeşitli suçlardan aranan şahıslardan 32'si cezaevine teslim edilirken, 9 kişi sorgularının ardından serbest kaldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.