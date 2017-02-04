Yakalanan Dilenciler Bağırmalarıyla Adeta Caddeyi Ayağa Kaldırdı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, vatandaşların duygularını istismar ettikleri için yakalanan ve polis ekiplerine...

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, vatandaşların duygularını istismar ettikleri için yakalanan ve polis ekiplerine teslim edilen dilenciler adeta caddeyi ayağa kaldırdı.

Zabıta ekipleri, Gazi Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir bebek ve bir çocuk ile dilenen iki kadını yakaladı. Dilenciler, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına küfürler ederek, bağırmalarıyla adeta caddeyi ayağa kaldırdı. Üzerlerinde az miktarda para çıkan dilenciler polis ekiplerine teslim edildi. Emniyet güçleri dilencileri ekip aracına bindirerek Bilecik Çarşı Karakolu'na götürdü.

Yoldan geçen bir vatandaş ise konuya tepki göstererek, "Çocuklarla böyle para dileniyorlar. Türkiye böyle işte çingenelerin eline kaldı" dedi.