  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 23 °C

Yakalanan Şahısların Evlerinden Cephane Çıktı

» »
Yakalanan Şahısların Evlerinden Cephane Çıktı
Eskişehir'de organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise adeta bir cephanelik bulundu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Suç Örgütleri ile Mücadele kapsamında çalışma başlattı. Eskişehir'de suç örgütlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen ve Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak, Örgüt kapsamında; Suça Azmettirmek, Nitelikli Yağma, Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Çek-Senet Tahsilatı ve Tehdit olaylarına karışan 16 şüpheli ile ilgili olarak yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli şahıs yakalandı. 3 şüpheli şahsın yakalama çalışmalarına ise devam ediliyor.

Şüphelilerden, ara yakalamalar ve yapılan konut ve işyeri aramalarında toplam, 17 adet dinamit lokumu ve katran izoleli saniyeli fitil, 4 adet ruhsatsız tabanca, 283 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği, 4 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek, 172 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 13 adet kurusıkı tabanca fişeği, 57 adet senet, 2 adet çek, 1 adet metal polis arması, 1 adet plastik jop, 1 adet göz yaşartıcı sprey, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet kasatura bıçak ve çeşitli not kağıtları, örgütsel dokümanlar ele geçirildi .

Öte yandan, konu ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erciş’te Sahte Diş Doktoru Operasyonu23 Eylül 2017 Cumartesi 10:23
  • Fetö’nün Erzurum Bölge Akademisyen Sorumlusundan ‘Himmet’ Asasına 384 Bin 800 Tl’lik Para Transferi23 Eylül 2017 Cumartesi 10:23
  • Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı23 Eylül 2017 Cumartesi 10:23
  • Anamur’da 6 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı23 Eylül 2017 Cumartesi 10:13
  • Zabıta Ekiplerinden Dilenci Operasyonu23 Eylül 2017 Cumartesi 10:08
  • Bingöl’de Çatışma: 1 Terörist Öldürüldü23 Eylül 2017 Cumartesi 10:03
  • Elektrikli Bisiklet İle Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı23 Eylül 2017 Cumartesi 09:58
  • Polis Metruk Binaları Didik Didik Arıyor23 Eylül 2017 Cumartesi 09:58
  • Ağrı’da Kaçak Kazı Operasyonu23 Eylül 2017 Cumartesi 09:48
  • Elazığ’da Trafik Kazası: 4 Yaralı23 Eylül 2017 Cumartesi 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti