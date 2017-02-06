Yakası Bir Araya Gelemeyenler

Mümkün değil, işçi, memur ve emeklinin iki yakası bir araya gelemiyor. Maaşlarına zam yapılsa da hayat pahalılığı karşısında yine yoksullaşıyor, ince eleyip sık dokuyor.

Döviz kurlarındaki aşırı artış ve vergi zamlarıyla yükselişe geçen yüzde 2.46’lık ocak ayı enflasyonu, dar gelirli kitlenin aylıklarına yapılan zammı daha yılın ilk ayında eritti. Yani kaşıkla verilen kepçeyle geri alındı.

Hatırlanacağı gibi 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere işçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 4,73, memur ile memur emeklilerine ise yüzde 3 zam yapılmıştı. Çarşı pazar fiyatlarının hayli gerisinde kalan artışlar milyonlarca sabit gelirliyi doğal olarak sevindirmemişti.

Maaşlara yapılan düşük oranlı zammın burukluğunu üzerinden atamayan işçi, memur ve emekli TÜİK’in ocak ayına ilişkin açıkladığı yüzde 2.46’lık enflasyon ile adeta şoke oldu. Son 14 yılın rekorunu kıran ocak enflasyonu, dar ve sabit gelirliye yılbaşında yapılan zammın büyük bölümünü şimdiden eritti.

Yüzde 2.46’lık rekor enflasyon, memur ile memur emeklilerinin ilk 6 ay için aldığı zammın yüzde 82’sini eritti. İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin kaybı da yüzde 52’ye ulaştı. Yine asgari ücretliye yapılan yüzde 8’lik zam da beklenmeyen yüksek enflasyon karşısında aşındı, onlar da hayat pahalılığına yenik düştü.

Memur, memur emeklisi ile işçi ve Bağ-Kur emeklisine yılın ikinci yarı zammın temmuzda yapılacağı dikkate alınırsa, eğer önümüzdeki beş ayda da enflasyon eksi çıkmazsa milyonlarca dar gelirli kitle cebinden yiyecek. Yani ocak zammının hiçbir yararı olmayacağı gibi, şubat enflasyonuyla tamamen eriyecek, satın alma güçleri dibe vuracak.

Kuşkusuz satın alma güçleri giderek azalan, yaşam düzeyleri düşen dar gelirlinin olumsuz durumu çarşı pazara yansıyacak, sonucunda piyasada durgunluk yaşanacak. Bu zincirleme olumsuzluk ekonomiyi yavaşlatacak, piyasa daralacak.

Hükümetin savcı ve yargıç maaşlarına 2 bin 700 lira zam yapacağı, bu yönde çalışma yürütüldüğü belirtiliyor. Hem ağır ve zor görevden hem de hayat pahallığından ötürü adalet dağıtanların maaşlarına yapılacak artış son derece doğal. Ne var ki bu artıştan diğer yargı çalışanlarının yararlanamayacağı ileri sürülüyor. Aslında tüm adliye çalışanları ek zamdan yararlanmalı.

Tabii iddiaları ve haberleri medyadan okuyoruz. Eğer bu yönde bir çalışma varsa ne kadar zam yapılacağı, kimleri kapsayacağı ileri ki günlerde netleşir.

Gıda ve diğer temel tüketim maddelerindeki aşırı fiyat artışı doğal olarak emeği ile geçinen, aylığından başka geliri olmayan milyonları oldukça sıkıntıya sokuyor, zorluyor. O nedenle tüm kamu çalışanları, işçi ve emekli aylıklarına da ek artış yapılmalı. Çünkü yılbaşındaki zam giderek yükselen enflasyon karşısında anlamını yitirdi, böyle devam ederse sıfırlanacak.

Hükümet yargıç ve savcıların yanında dört gözle aylığını gözetleyen, günü geldiğinde bankalara koşuşturan emekli Ayşe Teyze’nin, Ali Rıza Amca’nın, işçi Mehmet’in, Berber Ahmet’in, Terzi İbrahim’in, memur Kayhan’ın, öğretmen Emel’in maaşlarına da ek zam yapmalı. Sosyal devletin gereği birine oluyorsa diğerine de olmalı.

Enflasyonun duracağı yok gibi. Zaten Merkez Bankası (MB) 2017 yılı enflasyon hedefini revize ederek yüzde 6.5’dan yüzde 8’e çıkardı. Her ne kadar MB bu yıl için enflasyonu yüzde 8’i olarak öngörse de dövizdeki aşırı artış, dizginlenemeyen çarşı pazar fiyatları bu rakamın dahi tutturulamayacağını gösteriyor. Umarım enflasyonda yeni revize olmaz.

Keşke enflasyon düşse, gıdadaki fiyatlar ucuzlasa da dar ve sabit gelirli zorlanmadan yaşamını sürdürse. Bilmem bu mucize gerçekleşir mi?