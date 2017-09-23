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Yakın Doğu Üniversitesi, Botaş’ı 71-65 Mağlup Etti

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Yakın Doğu Üniversitesi, Botaş’ı 71-65 Mağlup Etti
Yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Caferağa Spor Salonu'nda Botaş ile oynadığı...

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Caferağa Spor Salonu'nda Botaş ile oynadığı hazırlık maçını 71-65 kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin 71-65 kazandığı maçta, Yakın Doğu Üniversitesi'nden Olcay Çakır Turgut 21 sayı kaydederken, yeni transferler Ann Wauters 12 sayı, Kim Mestdagh'da 16 sayı ile skora katkıda bulundu. Oluşturduğu kadro ile bu sezon dikkatleri çeken Botaş'ta ise Elif Emirtekin 17 sayı, Maria Papova 13 sayı, Frida Eldebrink 13 sayı ile oynadılar.

Olcay Çakır: "Bu yıl da hedeflerimizi gerçekleştireceğiz"

Geçen sezonun herkes için başarılı ve harika geçtiğini dile getiren başarılı oyuncu Olcay Çakır, "Neyi hedeflediysek başardık. Çok çalıştık takım olarak. Herkes kalbinden inanarak mücadele etti. Neler yapabileceğimizi gösterdik. Şu anda takım uyumumuz çok iyi. Sıkı çalışmaya devam edersek bu sezon da hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Bunun içinde her zaman olduğu gibi ayni ciddiyet ve disiplinle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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