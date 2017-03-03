Yakın Doğu Üniversitesi Finale Hazır

Yarın Bellona AGÜ'ye karşı mücadele edecekleri PTT Kadınlar Türkiye Kupası Finali'ne hazırlanan Yakın Doğu Üniversitesi'nin Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu,...

Yarın Bellona AGÜ'ye karşı mücadele edecekleri PTT Kadınlar Türkiye Kupası Finali'ne hazırlanan Yakın Doğu Üniversitesi'nin Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, kupanın bugüne kadar hiç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine (KKTC) gitmediğini ifade ederek, "Bunu başarmak bizi çok mutlu edecek" dedi.

PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda önce Galatasaray'ı ardından Beşiktaş'ı saf dışı bırakarak adını finale yazdıran Yakın Doğu Üniversitesi, yarın Bellona AGÜ ile oynayacakları final mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı. Finalin oynanacağı Bornova Atatürk Spor Salonu'nda yaptığı son antrenman ile maç saatini beklemeye başlayan Yakın Doğu Üniversitesi'nin başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, çeyrek finalde Galatasaray'ı, yarı finalde ise Beşiktaş'ı mağlup ettiklerini hatırlatarak, "İki büyük takımı saf dışı ederek buraya geldik. Oyuncularım bu iki maçta da olağanüstü performans gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilcisiyiz ve böyle bir kupa daha önce Kıbrıs'a hiç gitmemiş. Biz bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu başarmak bizi çok mutlu edecek. Oyuncularım da işin bu boyutunu göz önünde bulundurup sahaya çıkacaktır" dedi.

Maçta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelecek bir taraftar grubunun da yanlarında olacağını kaydeden Kalaycıoğlu, "Taraftarlarımızın desteği de bizim için önemli. 25 yılda üç büyüklerin olmadığı sadece bir final olmuş. Yarın oynayacağımız final bu anlamda ikinci olacak. Bellona AGÜ de Fenerbahçe'yi saf dışı bıraktı. Sahada mücadele ederek kupayı kazanan taraf olmayı umuyoruz" diye konuştu.

Ligde de lider konumda bulunduklarının altını çizen başarılı çalıştırıcı, "İnsanlar puan durumuna bakınca ilk olarak birinci sıraya bakıyor. Yakın Doğu Üniversitesi olarak bununla gurur duyuyoruz. Ligi birinci bitirmenin büyük avantajları var. Seneye Euroleauge'e direkt katılma şansını yakalayacağız. Hedeflerimizin arasında bu da var" ifadelerini kullandı.

"Elimizden geleni yapacağız"

Finale kaldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Kaptan Bahar Çağlar da, "Hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. İki maçımıza da konsantre olup kazandık. Şimdi hedefimizde kupa var. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çoğu arkadaşımızla ilk kez birlikte oynuyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi'nin hedefleri var. Bunu gerçekleştirmek için elimizden gelenin en iyini yapacağız" dedi.

Ligin çok zorlu ekiplerden olduğunu ifade eden Olcay Çakır ise, "Bizim için çok önemli bir maça çıkacağız. Kupayı evimize götürmek istiyoruz. Çok sert geçeceğini düşündüğümüz bir maç ve çok güçlü bir rakibimiz var" diye konuştu.

Yarın saat 15.30'da Bornova Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan Bellona AGÜ-Yakın Doğu Üniversitesi maçının biletleri 10 TL'den satışa sunuldu.