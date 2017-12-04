Yakınlarını Satırla Yaralayan Saldırgan Tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde yakınlarını satırla yaraladığı iddia edilen bir kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen Bilgiye göre, ilçeye bağlı Batı Elagözlü Mahallesinde ikamet eden Ç.K. (30), yakınlarını satırla yaraladıktan sonra kaçtı. Polisin çalışması sonucu yakalanan şüpheli Ç.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli şahıs, tutuklanarak Ereğli Cezaevine gönderildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.