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Yakutiye Belediyesi İle Atatürk Üniversitesinden ’Kadınlar İçin İş Birliği’

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Yakutiye Belediyesi İle Atatürk Üniversitesinden ’Kadınlar İçin İş Birliği’
Yakutiye Belediyesi ile Atatürk Üniversitesi kadın sağlığına yönelik bir projede bir araya geldi.

Yakutiye Belediyesi ile Atatürk Üniversitesi kadın sağlığına yönelik bir projede bir araya geldi. Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından eğitim görevi üstlenilen "Menopoz Okulu" projesinde Yakutiye Belediyesi, katılımcıların servis, yemek ve eğitim giderlerini karşılayacak.

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi ile Atatürk Üniversitesi kadınlar için sağlıklı bir noktada iş birliğine gidiyor. Belediye Başkanı Ali Korkut, Atatürk Üniversitesi'nin değerli bilim insanları tarafından gündeme getirilen projeye; servis, yemek ve diğer eğitim giderlerin karşılanacağını söyledi. Projeye Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yanı sıra Yakutiye Kent Konseyi Kadın Meclisi de destek veriyor.

Kadınların belirli yaş aralığında karşılaştıkları menopoz ve menopoza dair toplumda yeterli bilginin olmamasından yola çıkan Yakutiye Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi, toplumdaki eğitim ve bilgi düzeyini yükseltmeyi hedefliyor.

Menopoz Okulu için başvurular Yakutiye Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilecek. 11 Mart günü başlayacak ve hafta sonları yapılacak 2 saatlik 5 haftayı bulan eğitim programında menopoz dönemi, menopoz dönemini etkileyen faktörler, menopoz döneminde görülen rahatsızlıklar ve baş etme yöntemleri, koruyucu sağlık uygulamaları, egzersiz, beslenme vb. konulara yer verilecek. Eğitim, Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi bilim insanları tarafından verilecek.

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