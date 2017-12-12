Yalaza Dizisi Ekibi Öğrencilerle Buluştu

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çekimleri sürdürülen TRT dizisi Yalaza'nın oyuncuları ve senaristleri, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde...

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çekimleri sürdürülen TRT dizisi Yalaza'nın oyuncuları ve senaristleri, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

SAÜ Üniversite-Sanayi İşbirliği Topluluğu'nun düzenlediği söyleşiye katılan dizi oyuncularından Hasan Kaçan, Mert Carim, Kerem Muslugil ile senaristler Sadettin Tolan ve Ali Uğur Kaçan SAÜ'lü öğrenciler ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler. Öğrencilerle buluşmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getiren ekip, soru-cevap şeklinde ilerleyen söyleşiye kendilerini tanıtarak başladılar. Söyleşide Kerem Muslugil, Mert Carim'in dizi için bestelediği "Maralım" isimli parçasını da seslendirdi.

"Televizyon duyarsızlaştırıyor"

Hasan Kaçan, konuşmasında sinema ve dizi sektörünü kendi ifadesiyle "beynin belli noktalarına ulaşarak hafızayı silme ve insanı akılsızlaştırma işlemi" anlamına gelen "Lobotomi" kavramına benzetti. Sinema, dizi ve reklamların aslında lobotominin ameliyatsız hali olduğunu söyleyen Kaçan, "İzlenen reklamlar, diziler ve filmler bir süre sonra sizi hissizleştiriyor. Benim gençliğimde bir olay olsa ortalık birbirine karışır ve aylarca konuşulurdu. Günümüzde ise tepki vermemiz gereken şeylere tepki vermiyoruz. Lobotominin ilk amacı saldırgan insanları tedavi etmekti, sonra amacı şaştı. Televizyonda da bu durum söz konusu oldu. Fakat bıçağı birini öldürmek için kullanmak da bir şeyler kesip yemek yapmak için kullanmak da bizim seçimimizdir" şeklinde konuştu.

"Televizyonda abartı olmamalı"

Kerem Muslugil, bir öğrencinin sorusu üzerine tiyatro ve televizyon arasında belirli farklar bulunduğunu ifade ederek, "Tiyatro şu an burada bulunduğumuz gibi bir salonda yapılıyor. En arkadaki seyirciye de kendinizi göstermek zorundasınız. Bu nedenle büyük oynarsınız. Fakat televizyonda büyük oynadığınız zaman bu ne yapıyor denilebilir. Kısaca birinde olayı abartmalı, diğerinde ise daha gerçeğe yakın oynamalısınız" şeklinde konuştu.

"Komik sahneleri bile ciddiyetle yazıyoruz"

Senaristler Sadettin Tolan ve Ali Uğur Kaçan, öğrencilerin senaryoyu her hafta nasıl yetiştirebildikleri sorusunu ise, "Dizi yaklaşık iki saat sürüyor ve bunun için 110 - 120 sayfalık senaryo yazılıyor. Senaryo yazarken adeta seri katillere dönüşüyoruz. En komik sahneleri bile ciddiyetle yazıyoruz. Kimi zaman karakterleri canlandırarak yazıyoruz. Çünkü karakterlerin içine girince daha kolay oluyor" Dedi.

Söyleşi, Hasan Kaçan'ın, kendi canlandırdığı "Heredot Cevdet" karakterine bürünerek hikâye anlatmasıyla sona erdi. Etkinliğin sonunda Yalaza dizisi oyuncuları adına dikilen fidanların sertifikaları takdim edildi.