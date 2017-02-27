“Yalın Ayak” Dilenci Yakalandı

Taksim İstiklal Caddesi'nde yalın ayakla dolaşan ve özellikle turistlerin duygularını istismar ederek onlara giyecek aldıran dilenci, zabıta ekipleri tarafından...

Taksim İstiklal Caddesi'nde yalın ayakla dolaşan ve özellikle turistlerin duygularını istismar ederek onlara giyecek aldıran dilenci, zabıta ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Taksim Meydanı'nda oğlunu ilaçla uyutarak dilendiren babanın ardından İstiklal Caddesi'nde yalın ayakla dolaşarak özellikle turistlerin duygularını istismar eden dilenci, Beyoğlu Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Cadde üzerindeki giyim mağazalarının önünde bekleyerek insanların duygularını istismar eden dilenci, turistler tarafından mağazaya sokuldu. Ardından turistler, dilenciye mağazanın içerisinden parayla kıyafet aldı. Dilencinin turistler tarafından giydirilmesinin ardından olayı haber alan zabıta ekipleri mağazaya geldi. Ancak ekipler, kendisini giyindiren turistlerin duruma müdahale etmesiyle dilenciye herhangi bir işlem yapamadı.

Caddede yine yalın ayak dolaşınca kıskıvrak yakalandı

Başka bir gün dilencinin yine cadde üzerinde yalın ayak dolaşarak insanların duygularını istismar etmesi üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, onu caddede durdurdu. Bunun üzerine zabıta ekipleri dilenciye, "Geçen seni burada yakaladık, üstünü giydirdiler, ayakkabı verdiler. Sen neden üstündekileri tekrar çıkartıp da buraya geldin?" dedi. Dilencinin "vermediler" demesi üzerine zabıta memuru, "Nasıl vermediler, ben şahidim, mağazada üstünü giydirdiler. Baştan ayağa komple seni giydirmişlerdi. Sen bu şekilde duygu sömürüsü yapıyorsun" dedi.

Araca götürülürken gazetecilere saldırdı

Yakalanmasının ardından dilenci, zabıta ekipleri tarafından Edirnekapı'daki İBB Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Cadde üzerinden araca götürülen dilenci bu esnada da kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Müdürlükte yapılan üst aramasında üzerinden bir miktar para çıkan ve adının Kadir Koçak (29) olduğu öğrenilen dilenciye, Kabahatler Kanunu'ndan 108 lira para cezası kesildi.