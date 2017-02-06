Yalnız Yaşayan Şahıs Evde Ölü Bulundu

Malatya'da yalnız yaşayan 58 yaşındaki kişi evinde ölü olarak bulundu.

Malatya'da yalnız yaşayan 58 yaşındaki kişi evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Haci Abdi Mahallesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda uzun süreden beri gelen kokular üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler çilingir yardımıyla yalnız yaşayan 58 yaşındaki Hüseyin Buçkun'un yaşadığı eve girince şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis ekipleri olay yerini muhafaza altına alırken, yaklaşık 2 haftadır öldüğü sanılan şahsın kalp hastası olduğu öğrenildi. Apartman sakinleri bir süredir evlerinde yoğun bir koku geldiğini belirterek, hayatını kaybeden şahsın en son apartmanın aidatını verirken görüldüğünü söyledi.

Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken, şahsın cenazesi daha sonra adli tıp morguna kaldırıldı.