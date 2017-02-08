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Yalnız Yaşayan Yaşlı Adamın Ölümü 5 Gün Sonra Fark Edildi

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Yalnız Yaşayan Yaşlı Adamın Ölümü 5 Gün Sonra Fark Edildi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tek başına kaldığı evde cesedi bulunan yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tek başına kaldığı evde cesedi bulunan yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu. Yaşlı adamın öldüğü ise 5 gün sonra fark edildi.

Olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ortaköy Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Almanya'da yıllarca çalışıp emekli olunca memleketine dönüp Ortaköy Köyü'nde ki evinde tek başına kalan 73 yaşındaki Mahmut Arslan'dan haber alamayan yakınları köydeki komşularına telefon açıp eve bakmalarını istedi. Eve giden köy sakinleri balkondan içeri girdiklerinde yaşlı adamı ölü olarak buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen nöbetçi doktor yaşlı adamın ölümünün şüpheli olduğunu bildirdi. Savcılığın talimatı ile köye gelen Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde detaylı inceleme ve görüntüleme yaptı. 5 çocuk ve 15 torun sahibi Mahmut Arslan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin götürülüşü sırasında Arslan'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Mahmut Arslan'ın eşinin bir süre önce vefat ettiği, bu nedenle çocuklarının yanında kaldığı ve kısa bir süre öncede köye dönüp tek başına yaşamaya başladığı öğrenildi. Arslan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Dost isimli bir an olsun evin önünden ayrılması

Ölümü şüpheli bulunan Mahmut Arslan'ın yıllardır baktığı Dost isimli köpeği jandarma ekipleri evde inceleme yaptığı sırada bir an olsun evin önünden ayrılmadı. Kapının önünde bekleyen köpeği Arslan'ın yakınları başını okşayarak sevdi.

Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

Yalnız Yaşayan Yaşlı Adamın Ölümü 5 Gün Sonra Fark Edildi

Yalnız Yaşayan Yaşlı Adamın Ölümü 5 Gün Sonra Fark Edildi

Yalnız Yaşayan Yaşlı Adamın Ölümü 5 Gün Sonra Fark Edildi

Yalnız Yaşayan Yaşlı Adamın Ölümü 5 Gün Sonra Fark Edildi

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