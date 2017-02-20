Yalova Halk Eğitim Merkezi’nin Temeli Atıldı

Yalova Halk Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasının temeli törenle atıldı.

Yalova Halk Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasının temeli törenle atıldı. Binanın 2017 yılı Temmuz ayında tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde yıkılan Halk Eğitim Müdürlüğü binasının yerinde yapılacak olan 5 katlı ve 21 derslikli Halk Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasının temeli atıldı. Toplam bin 627 metre kare kapalı alandan oluşacak olan binanın temel atma töreninde konuşan Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Tosun, "Hayat boyu öğrenme okullarla sınırlı değildir. Dünya hızla değişiyor. Hayat boyu öğrenme ise ortaya çıkan bu ihtiyaçlara bir çözüm yolu sunuyor. Hayat boyu eğitimin hedefi öğrenen fertten öğrenen topluma geçiştir. Büyük önemi olan Halk Eğitim Merkezi ek hizmet binasının temelini atıyoruz" dedi.

AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel de, "Yalova gelişiyor, kalkınıyor. Nüfusumuzla birlikte ihtiyaçlar da artıyor. Halk Eğitim Müdürlüğünün mevcut binası ihtiyaçlara cevap veremediği için böyle bir ek bina ilavesi ile birlikte inşallah önümüzdeki dönemlerde taleplerin daha iyi karşılanacağını düşünüyoruz. Yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Üstümüzde her türlü oyunun oynanmasına rağmen Türkiye gelişimini sürdürmektedir. Bugün Halk Eğitim Müdürlüğünün temelini atıyoruz. Hemen bu binanın yanında YTSO'nun binası yükseliyor, okulların yapımı devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte 400 yataklı bir hastaneyi Yalova'ya kazandıracağız. Kısmen Yalova'nın şehir içi trafiğini rahatlatacak çevre yolunun da yapımına başlanacak. Biz insana hizmet anlayışı ile çalışıyoruz. Partili partisiz ayrımı asla yapmayız" diye konuştu.

Vali Tuğba Yılmaz da, "Her şeyden önce bulunduğumuz görevleri çok iyi ifa etmek durumundayız. Çok çalışmak zorundayız. Bu milletin yeni nesillerini de çok iyi şekilde eğitmeliyiz. Bunun için çok iyi eğitim tesisleri yapmak durumundayız. Gençlerimizi iyi eğitmeliyiz ki ileride olabilecek hain saldırılar karşısında şuurlu olsunlar. Ana babalarının yaptığı gibi hainlere dur diyebilsinler" dedi.

Binanın 2017 yılı Temmuz ayında tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.