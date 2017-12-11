Yalova Üniversitesi’nden Amerika’ya Kınama

Yalova Üniversitesi Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs açıklamasının provokatif ve bölgeyi krize sürükleyici olduğunu dile getirdi.

Yalova Üniversitesi Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs açıklamasının provokatif ve bölgeyi krize sürükleyici olduğunu dile getirdi.

Yalova Üniversitesi Senatosu yaptığı açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanımasını kınadı. Kararın hukuksuz ve tehlikeli olduğunun ifade edildiği açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya ilişkin kararı, üç semavi dinin kutsal saydığı şehri ve bölgemizi bir dizi krizile karşı karşıya bırakacaktır. Bu girişim provokatif bir tasarruftur. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını destekleyen bu hukuksuz ve tehlikeli kararın, ABD başkanının iddiasının aksine, barış umudunu bütünüyle ortadan kaldırmadan acilen geri alınmasını istiyoruz" denildi.