Yalova Yolunda Trafik Düzenlemesi

Bursa'da, Panayır köprüsü kiriş montajı sebebiyle Yalova yolunun şehir merkezine geliş istikameti Tofaş lambalarından itibaren trafiğe kapatılacak.

Bursa'da, Panayır köprüsü kiriş montajı sebebiyle Yalova yolunun şehir merkezine geliş istikameti Tofaş lambalarından itibaren trafiğe kapatılacak.

Kent Meydanı-Terminal Raylı sistem hattı inşaatı sebebiyle Panayır köprüsü (K3) kiriş montajı yapılacak. 28 Şubat ve 1 Mart 2017 tarihlerinde gece 00:30-06:00 saatleri arasında Yalova yolunun Bursa şehir merkezine geliş yönü araç trafiğine Tofaş kavşağı lambalarından itibaren tamamen kapatılacak.

İstanbul yönünden Bursa şehir merkezine gelen araç sürücüleri alternatif güzergah olarak çevre oto yolunu kullanabilecek. Ayrıca, Demirtaş köprülü kavşağını da kullanarak Eski Gemlik yolu üzerinden de Bursa şehir merkezine ulaşabilecekler.

Sürücülerin şehir içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyir etmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli olmaları istendi.