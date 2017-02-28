Yalova’da 9 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yapılan operasyonda 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yapılan operasyonda 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Yalova polisi, Çınarcık ilçesinde boş bir evde arama yaptı. Aramada toplam 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili A.İ.Ö. (38) adlı şahıs gözaltına alındı. Sigaraların piyasa değerinin 81 bin TL olduğu ve çeşitli illerde piyasaya sürüleceği öğrenildi. Ele geçirilen sigaralar imha edilmek üzere Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilecek.