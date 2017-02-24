Yalova’da İstiklal Marşı Yarışması

Yalova'nın Altınova ilçesinde, İstiklal Marşını ezbere okuma yarışması tertiplendi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde, İstiklal Marşını ezbere okuma yarışması tertiplendi.

Altınova Hürriyet Ortaokulundaki yarışmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, Şube Müdürü Abdulhalik Köse, okul müdürleri, öğretmenler, veli ve öğrenciler takip etti. Müdür Zeki Sitar'ın İstiklal Marşının önemini belirten konuşmasıyla başlayan yarışma davetlilere duygulu anlar yaşattı. Tavşanlı Şehitlik İlkokulu 3/A öğrencisi Rukiye Cengiz, Piyalepaşa Ortaokulu 7/A öğrencisi İlayda Tüm ve Altınova Anadolu Lisesi 9/A öğrencisi Fatmanur Kumbasar birinciliği kazandı.