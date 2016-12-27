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Yalova’da Tutuklanan Fetö’cüler Kültür Merkezinde Yargılanacak

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Yalova’da Tutuklanan Fetö’cüler Kültür Merkezinde Yargılanacak
Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, PDY/FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan sanıkların Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde (RDKM) yargılanabileceklerini...

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, PDY/FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan sanıkların Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde (RDKM) yargılanabileceklerini belirterek, "Yalova'da 103 sanığı yargılayabileceğimiz büyüklükte başka bir salon yok" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür düzenlediği basın toplantısı ile PDY/FETÖ operasyonlarının durumu ve yargılama süreci hakkında bilgi verdi. 103 sanıklı dava için büyük bir salon arayışına başlandığını dile getiren Yıldırım Özgür, bunun için Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ni duruşma salonu olarak kullanabileceklerini belirtti. Başsavcı Özgür, bu konuda gerekli yazışmaları yaptıklarını söyledi.

Özgür, 47'si tutuklu toplam 103 şüpheli hakkındaki dosyanın Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'ne açıldığını ve duruşma gününün 21 Mart 2017 olarak belirlendiğini bildirdi. Başsavcı Özgür, davada silahlı örgüt yönetmek, bu örgüte üye olmak ve örgüte finansal kaynak toplamak suçlarından zanlıların 5 ile 22,5 yıl arasında hapislerinin talep edildiğini kaydetti. Davayla ilgili 500 sayfalık bir iddianame hazırlandığını söyleyen Özgür, "Bugüne kadar FETÖ/PDY yapılandırmasına ilişkin olarak yürütülen soruşturmalarda toplam 410 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 160'u tutuklu. Halen gözaltında 10 kişi bulunmaktadır. Duruşmanın RDKM'de görülmesi için çalışıyoruz. Duruşmanın 10 gün sürmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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