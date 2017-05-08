Yalova’da Uyuşturucu Satıcılarına Nefes Kesen Şafak Baskını

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehirdeki uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak 150 polisin katılımı ile şafak baskını gerçekleştirdi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehirdeki uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak 150 polisin katılımı ile şafak baskını gerçekleştirdi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına göz açtırmamak için operasyonlara aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda sabah erken saatlerde ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yaşadığı Bağlarbaşı Mahallesi'ne operasyon gerçekleştirildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü önünden araçlarla hareket eden ekipler mahalleye şafak baskını gerçekleştirdiler. Belirlenen noktalara eş zamanlı olarak yapılan baskınlara 150 polis katıldı. Kokuya duyarlı narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 845 gram kubar esrar, 28 gram bonzai, 13 adet extasy hap, 83 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan paketler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 38 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet 50 santimlik pala ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.