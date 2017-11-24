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Yalovaspor’da Dilsizoğlu Gitti, Margılıçlı Geldi

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Yalovaspor’da Dilsizoğlu Gitti, Margılıçlı Geldi
Tayfun Erbul Süper Amatör Küme'de şampiyonluğun en büyük favorisi olan Yalovaspor'da teknik direktör değişikliğine gidildi.

Tayfun Erbul Süper Amatör Küme'de şampiyonluğun en büyük favorisi olan Yalovaspor'da teknik direktör değişikliğine gidildi. Sezon başında takımı emanet edilen İsmail Dilsizoğlu yerini İlkay Margılıçlı'ya bıraktı.

Yeni yönetimle birlikte 5 sezonda 5 şampiyonluk hedefiyle yola çıkan yaptığı transferlerle dikkat çeken yeşil kırmızılılar, İsmail Dilsizoğlu döneminde Süper Amatör Küme'de 6 hafta sonunda 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplarken 4. sırada bulunuyor.

Dilsizoğlu, bundan sonraki dönemde Yalovaspor yönetiminde görev alacağı öğrenilirken, takımı ise geçen sezon Kadıköyspor'da başarılı bir dönem geçiren ve kırmızı siyahlıların Bölgesel Amatör Lig'e çıkmasında pay sahibi olan İlkay Margılıçlı çalıştıracak.

Ali Demirhan başkanlığındaki Yalovaspor, Çiftlikköy Belediyespor'dan transfer edilen kaleci Tuncay Döşoğlu, son olarak Gürsu Belediyespor'da oynayan Kudret Kızaklı ve Kürkçüler Amatörspor'dan gelen forvet Volkan Kurul ile de yollarını ayırdı.

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