  • BIST 88.291
  • Altın 144,567
  • Dolar 3,6636
  • Euro 3,8682
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 5 °C

Yalovaspor’da Tehlike Çanları Çalıyor

» »
Yalovaspor’da Tehlike Çanları Çalıyor
Bölgesel Amatör Lig 10. Grupta 18. hafta geride kalırken, Yalovaspor, Mudanyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet sonrasında düşme potasına geriledi.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grupta 18. hafta geride kalırken, Yalovaspor, Mudanyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet sonrasında düşme potasına geriledi.

Teknik Direktör Mahmut Kahveci, durumlarının şuurundu olduğunu, ancak takımı ligde tutacağını söyledi. Ligde Erokspor karşısında, hazırlık maçında ise Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçlarında ortaya koydukları performansın tatmin edici olduğuna vurgu yapan Kahveci, Zaferspor ve Serdivanspor maçlarından toplam 4 puan çıkartmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Yalovaspor Teknik Direktörü Mahmut Kahveci, "Bölgesel Amatör Ligin ikinci yarısına iyi başlayamadık. Sıkıntılarımız var. Ancak Erokspor ve Erzurumspor maçında sergilediğimiz performans ortada. Bu takımı ligde tutacağım. Bunu oynadığımız oyunla görebiliyorum. Önümüzde Zaferspor maçı var. Buradan mutlak galibiyet hedefliyoruz. Ardından Serdivan'a gideceğiz. Bu iki maçtan toplam 4 puan çıkartmak istiyoruz. Ben sonuç odaklı değil, süreç odaklı çalışıyorum. Ancak süre bizim için çok hızlı ilerliyor. Bir an evvel toparlanıp yukarılara çıkmak istiyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yıldırımlı Halterciden Türkiye Şampiyonluğu15 Şubat 2017 Çarşamba 14:13
  • Trabzon Uluslararası Yarı Maratona Hazır15 Şubat 2017 Çarşamba 14:13
  • Air Race’de Sezon Sürpriz Zaferle Açıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 14:08
  • Es-es’ten Resmi Mustafa Denizli Açıklaması15 Şubat 2017 Çarşamba 13:38
  • Karabükspor, Antalyaspor Maçına Altyapı Hocası İle Çıkacak15 Şubat 2017 Çarşamba 13:38
  • Mustafa Denizli Eskişehirspor’da15 Şubat 2017 Çarşamba 13:28
  • Sefa Yılmaz’a Sürpriz Doğum Günü15 Şubat 2017 Çarşamba 12:58
  • Altınlar Yediye Bölündü15 Şubat 2017 Çarşamba 12:58
  • Büyükşehir Gaziantepspor - Yeni Malatyaspor Maçı Pazartesi Gününe Ertelendi15 Şubat 2017 Çarşamba 12:58
  • Ülker Stadyumu’nda Nikah Kıyıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti