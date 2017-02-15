Yalovaspor’da Tehlike Çanları Çalıyor

Bölgesel Amatör Lig 10. Grupta 18. hafta geride kalırken, Yalovaspor, Mudanyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet sonrasında düşme potasına geriledi.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grupta 18. hafta geride kalırken, Yalovaspor, Mudanyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet sonrasında düşme potasına geriledi.

Teknik Direktör Mahmut Kahveci, durumlarının şuurundu olduğunu, ancak takımı ligde tutacağını söyledi. Ligde Erokspor karşısında, hazırlık maçında ise Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçlarında ortaya koydukları performansın tatmin edici olduğuna vurgu yapan Kahveci, Zaferspor ve Serdivanspor maçlarından toplam 4 puan çıkartmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Yalovaspor Teknik Direktörü Mahmut Kahveci, "Bölgesel Amatör Ligin ikinci yarısına iyi başlayamadık. Sıkıntılarımız var. Ancak Erokspor ve Erzurumspor maçında sergilediğimiz performans ortada. Bu takımı ligde tutacağım. Bunu oynadığımız oyunla görebiliyorum. Önümüzde Zaferspor maçı var. Buradan mutlak galibiyet hedefliyoruz. Ardından Serdivan'a gideceğiz. Bu iki maçtan toplam 4 puan çıkartmak istiyoruz. Ben sonuç odaklı değil, süreç odaklı çalışıyorum. Ancak süre bizim için çok hızlı ilerliyor. Bir an evvel toparlanıp yukarılara çıkmak istiyoruz" dedi.