  • BIST 88.255
  • Altın 148,397
  • Dolar 3,7247
  • Euro 3,9759
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 11 °C
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Yalova’ya Taşkın Alan Engeli

» »
Yalova’ya Taşkın Alan Engeli
DSİ tarafından Yalova il merkezinden geçen derelerin taşkın alanları genişletildi.

DSİ tarafından Yalova il merkezinden geçen derelerin taşkın alanları genişletildi.

DSİ, Yalova içinden geçen derelerin taşkın alanlarını genişletti. Ancak belediye karar öncesinde bu bölgelere inşaat ruhsatı verdi. Buralardaki binaların bir kısmı tamamlanırken, bir kısmının ise inşaatı sürüyor. Kararla birlikte binaların yapımı durdurulmak zorunda kalındı. Şu an itibarı ile dere taşkın alanlarında kalan bu bölgelere inşaat izni de verilemiyor. Bu durum Yalova Belediyesini acil çözüm aramaya itti. Yalova Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Cemil Aydın, konu hakkında söz alarak meclise bilgi aktardı. Aydın, Yalova milletvekilleri ve belediye başkanının da içinde olacağı bir heyetle önce DSİ Bölge Müdürlüğüne gidilerek bu meselenin çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.

Mecliste çevre yolu için önemli karar alındı. Karayolları Genel Müdürlüğü Çevre Yollarında yapılacak olan kamulaştırma bedellerini ödemiyor. O nedenle kamulaştırmayı Yalova Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi birlikte yapmak zorundaydı. Ancak bu konunun 18 uygulaması ile aşılması gündeme gelince uygulamanın yapılacağı alanlar için Toprak Koruma Kurulundan tarım dışı kullanılması uygundur raporu istendi. Kurul bu kararı oybirliği ile aldı. 18 uygulaması yapılarak çevre yolu için çalışmalara başlanacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korkuteli Zabıtası Fiyat Etiket Dağıttı08 Şubat 2017 Çarşamba 16:13
  • Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin Faaliyetleri08 Şubat 2017 Çarşamba 16:13
  • Vali Güvençer İade-i Ziyaretlerine Devam Ediyor08 Şubat 2017 Çarşamba 16:13
  • Samsun Tso’dan Kişisel Gelişim Eğitimi08 Şubat 2017 Çarşamba 16:13
  • Zabıta Müdürlüğünden Yarı Yıl Tatili Ardından Kantin Denetimleri08 Şubat 2017 Çarşamba 16:08
  • Korkuteli’de Suya Yüzde 10 Zam Geldi08 Şubat 2017 Çarşamba 16:08
  • Muş’un Nüfusu Geriledi08 Şubat 2017 Çarşamba 16:08
  • Tekkeköy’de Eğitime Dev Yatırımlar08 Şubat 2017 Çarşamba 16:08
  • Torun: “Halkımızın Desteğini Almak İçin Yollardayız”08 Şubat 2017 Çarşamba 16:08
  • Okullarda Süt Dağıtımı Başladı08 Şubat 2017 Çarşamba 16:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti