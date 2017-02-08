Yalova’ya Taşkın Alan Engeli

DSİ tarafından Yalova il merkezinden geçen derelerin taşkın alanları genişletildi.

DSİ tarafından Yalova il merkezinden geçen derelerin taşkın alanları genişletildi.

DSİ, Yalova içinden geçen derelerin taşkın alanlarını genişletti. Ancak belediye karar öncesinde bu bölgelere inşaat ruhsatı verdi. Buralardaki binaların bir kısmı tamamlanırken, bir kısmının ise inşaatı sürüyor. Kararla birlikte binaların yapımı durdurulmak zorunda kalındı. Şu an itibarı ile dere taşkın alanlarında kalan bu bölgelere inşaat izni de verilemiyor. Bu durum Yalova Belediyesini acil çözüm aramaya itti. Yalova Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Cemil Aydın, konu hakkında söz alarak meclise bilgi aktardı. Aydın, Yalova milletvekilleri ve belediye başkanının da içinde olacağı bir heyetle önce DSİ Bölge Müdürlüğüne gidilerek bu meselenin çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.

Mecliste çevre yolu için önemli karar alındı. Karayolları Genel Müdürlüğü Çevre Yollarında yapılacak olan kamulaştırma bedellerini ödemiyor. O nedenle kamulaştırmayı Yalova Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi birlikte yapmak zorundaydı. Ancak bu konunun 18 uygulaması ile aşılması gündeme gelince uygulamanın yapılacağı alanlar için Toprak Koruma Kurulundan tarım dışı kullanılması uygundur raporu istendi. Kurul bu kararı oybirliği ile aldı. 18 uygulaması yapılarak çevre yolu için çalışmalara başlanacak.