Yan Baktı Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Elazığ'da iki grup arasında yan bakma meselesinden çıkan kavgada 17 yaşındaki genci bir bıçakla yaralandı.

Elazığ'da iki grup arasında yan bakma meselesinden çıkan kavgada 17 yaşındaki genci bir bıçakla yaralandı.

Olay, merkez Gazi Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında laf atan gruptan biri 17 yaşındaki C. K'yi bıçakla yaraladı. C.K'nin yaralandığını gören şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Aldığı bıçak yarası ile yere yığılan C.K'nin arkadaşları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı genci ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.