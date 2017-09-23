Yanal: “Ciddi Bir Kazaydı”

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor karşısında ciddi bir iş kazasına uğradıklarını belirterek, böyle bir kazayı bir daha yaşamayacaklarının...

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor karşısında ciddi bir iş kazasına uğradıklarını belirterek, böyle bir kazayı bir daha yaşamayacaklarının garantisini verebileceğini söyledi.

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da büyük şok yaşandı.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün ilginç bir akşam yaşandıklarını belirterek, "Farklı bir sonuç alabilecek bir takım ve sonunda mağlup olan bir takım. Belki de onlarca yıl içinde gerçekleşmesi zor bir oyun ve skor. İlk yarıyı belki 5-6 farkla kapatabileceğimiz bir maç ikinci yarının başında yine bu farkı yakalayabilecek pozisyonlar ve sonrasında, gelenin gol olduğu önde dağınık ve ritmine kaybeden bir takım. Bu uzun yıllar tekrarlanması zor bir oyun oldu. Bu bizim takım kalitesindeki ve bizim takımın oyunun içeresinde bulunan hem lider hem genç oyuncuların bir daha başına gelebilecek bir olayın bugünkü geliş şeklide çok ilginç oldu. Oyunu iyi oynarken böyle bir şeyin olması çok ilginç. Bunu devre arasında oyuncularda paylaştık. Futbol hatalardan ve cezalarından kaçınmayan bir oyun. Böyle bir sonucu almak gibi bir hataya düşmememiz gerektiğinin altını da çizmiştik. Ama maalesef bugün böyle bir sonuç oldu" dedi.

"Kadro kalitemizin çok çok altında kaldık"

Takımın çok genç ve tecrübeli oyunculardan kurulduğunu vurgulayan Yanal, "Bu takım genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Bugünkü görüntü kadro kalitemizin çok çok altında kaldı. Bugünkü oyunun böyle sonuçlanması bizim için önemli bir miladın, önemli bir geri dönüş tepkisinin başlangıcı oldu diye düşünüyorum. Trabzonspor takımı olarak bu konuyu çok ciddi bir şekilde konuşmak ve bundan sonraki hedefleri içinde Trabzonspor'un böyle bir hadiseyi bir daha yaşamamak adına ciddi birlikteliğimizin irdelenmesi gerekiyor. Bu takım içinde bulunan herkesin böyle bir sonucu bir daha yaşanmamasını sağlaması gerekiyor. Ben de kendi adıma bunu rahatlıkla söyleyebilirim; öz eleştiri yaptığımda böyle bir sonucu hiç birimiz hak etmiyoruz. Gereken her türlü gerçekleşecek sorumlulukları üzerimize alarak böyle bir şeyin bir daha gerçekleşmemesi adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Trabzonspor iyi bir takım iyi bir kadroya sahip, bu takımın yeri zirvedir. Bunun altında yer alması asla mümkün değildir. Takım içeresindeki hem kendi aralarındaki iletişimleri, kulüple, bizimle ve şehirle olan iletişimleri olağanüstü derecede iyi giden bir takımın böyle bir tokat yemesi ve bunu bir daha tekrarlamaması adına oyuncuların karakterlerine ben güveniyorum. Böyle bir şeyin tekrarlanmaması adına da herkesin taşın altına elini koyacağını düşünüyorum.

"Esteban kendini iyi hissetmediği için oyundan aldık"

'Taktiksel olarak bir hata yaptığınızı düşünüyor musunuz, tribünlerin istifa sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz ve Estaba'nın oyundan çıkış nedeni?" soruları üzerine Yanal, "Esteban maç içerisinde başının döndüğünü ve birkaç kez fenalaştığını söyledi. Devam edemeyeceğini söyledi ve biz de oyundan aldık. Seyircinin tepkisi normaldir bu tepkileri hep verecektir. Biz bunu bu mecrada değil daha farklı mecralarda konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü oyunun taktikle bir ilgisi olmadığını düşünüyorum. Enerjiyle ilgili olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Kariyerim boyunca gördüğüm enteresan maçlardan biri"

"Futbol hayatım ve karakterim boyunca gördüğüm enteresan maçlardan bir tanesi oldu" diyen Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu toparlayacak oyuncularımız var. Trabzonspor'da bunun bir daha olmayacağı kesindir. Hakemi tartışmak yerine biz kendimizi tartışmak ve kendi yaptığımız tespitleri doğru bir şekilde ortayı koyup takımla bunu özdeşleştirmek zorundayız. Yoksa biz hakim bunu yaptı, şunu yaptı. Buradan ceza kesti buradan verdi. Evet belki hakem bugün basireti bağlanmıştır, faulü vermemiştir. Biz niye dağıldık. Bunu yapmamalıydık. Biz oyuncularımızın hepsinin karakterlerine ben kefilim. Altına imza atarım. Hepsinin son derece önemli oyuncular olduğunu ve kendilerinin de kariyerlerine asla böyle bir şey yazdırmayacağının altını çizerim. Böyle bir şey olmayacaktır."

"Ciddi bir kazaydı"

Karakterli düzgün oyunculara sahip olduklarını belirten Yanal, "Bu bir kazaydı. Direksiyonu bırakıp arkada ayna ile oynama kazasıydı. Bir daha bu kaza olmaz. Bu takım bir daha bunu yaşamaz mümkün değil. Bu takımdaki oyunculardan bunu bir daha yaşaması mümkün değil. Bunun altını çizerek kendi imzamı atarak söylüyorum. Bu oyuncuların karakteri bu değil. Bu oyuncular bunun çok üstünde iş yapabilirler. Bu bir dikkatsizliğin oluşturduğu iş kazası. Bu kaza öyle bir kaza ki araba yokuş aşağıya giderken direksiyonu bırakıp aynada makyaj yaptık, bu bir daha olmaz, bunun garantisini verebilirim" ifadelerini kullandı.