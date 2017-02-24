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Yanal İle Kocaman 16. Kez Karşı Karşıya Gelecek

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Yanal İle Kocaman 16. Kez Karşı Karşıya Gelecek
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig olmak üzere 16....

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig olmak üzere 16. kez karşı karşıya gelecekler.

Spor Toto Süper Ligi'nin 22. haftasında Atiker Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan maçta Ersun Yanal ve Aykut Kocaman takımları adına büyük bir taktik savaşı verecek. Bugüne kadar iki teknik adam arasında 4 Ziraat Türkiye Kupası ve 9 Spor Toto Süper Lig maçları olmak üzere oynanan toplam 15 maçta Yanal rakibi Kocaman'a karşı 1 farklı üstünlüğü bulunuyor. 5 maçta teknik direktör Ersun Yanal sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 maçta ise Kocaman kazandı. 6 maçta ise iki teknik adam bir birine üstünlük kuramadı.

İki teknik adam arasında bugüne kadar oynanan maçlar ve alınan sonuçlar ise şöyle

Trabzonspor (Yanal) - Atiker Konyaspor (Kocaman)..:1-0

Atiker Konyaspor (Kocaman) - Trabzonspor (Yanal)..:0-0

Trabzonspor (Yanal) - Atiker Konyaspor (Kocaman)...:1-0

Atiker Konyaspor (Kocaman) - Trabzonspor (Yanal)...: 1:0

Fenerbahçe (Kocaman) - Eskişehirspor (Yanal).....:1-1

Eskişehirspor (Yanal) - Fenerbahçe (Kocaman)....:1-1

Fenerbahçe (Kocaman)- Eskişehirspor (Yanal)...: 1:0

Eskişehirspor (Yanal) Fenerbahçe (Kocaman) ...:1:1

Eskişehirspor (Yanal) - Fenerbahçe (Kocaman)..:2:1

Osamanlıspor) (Kocaman) - Trabzonspor (Yanal)...:0:2

Trabzonspor (Yanal) -Osmanlıspor (Kocaman)..:2:0

Manisaspor (Yanal) - Osmanlıspor (Kocaman)... 1:3

Manisaspor (Yanal) - Atiker Konyaspor (Kocaman) ...:0:0

Atiker Konyaspor (Kocaman)- Manisaspor (Yanal) ...1:1

İstanbulspor (Kocaman) - Gençlerbirliği (Yanal)..:3:0

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