Yanal: “Önümüzde Kalan 3 Maça Bakacağız”

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Adanaspor'la berabere kaldıkları maçın ardından, "Son zamanlardan tempomuz düştü. Önümüzde güzel 3 maç daha var. Biran önce toparlanıp önümüze bakacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili takımın teknik direktörü Yanal, kalan 3 maça odaklandıklarını belirtti.

Maçın futbol seyri açısından düşük geçtiğini belirten Ersun Yanal, daha sonra şunları söyledi:

"Rakibimizin durumu ortada. Hem futbol seyri hem de burada maç içerisinde olacak atmosferin çok sönük kaldığını söylemeliyim. Her iki takımın yanıtı da aynı oldu. Temposu olmayan düşük bir maç oynadık. Biz üç haftadan beri ligin ikinci yarısını iyi forsa etmiştik. Deplasmanda 2 puan kaybetmiş bir takımdık. Bugün de 2 puan kaybettik. Şu an 4 puan kaybımız oldu. Son 3 hafta kayıplarımız oldu. Tempomuz biraz düştü. İkinci yarının başından uzaklaştık. Tekrar eski tempomuzu yakalamak için önümüzde güzel 3 maç var. Onlarla devam edeceğiz. Adanaspor'a bundan sonra için başarılar diliyorum. Bugün küme düşmeleri kesinleşti çünkü. Biz de bir an önce toparlanıp önümüze bakacağız."