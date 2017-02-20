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Yanal, "Topu Sadece Çizgiden İçeriye Atamadık"

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Yanal, "Topu Sadece Çizgiden İçeriye Atamadık"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, topu sadece çizgiden içeriye atamadıklarını belirterek, gelecek adına umutlu olduklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, topu sadece çizgiden içeriye atamadıklarını belirterek, gelecek adına umutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, düzenlenen basın toplantısında topu sadece çizgiden içeriye atamadıklarını belirterek, "Kinci yarıdan bu yana takımda oluşturmaya ve arttırmaya çalıştıkları bir düzen ve sistem var. Bu akşam bunu devam ettirip 5. galibiyeti almak için hızlı ve etkili başladık. Topu sadece çizgiden içeriye atamadık. Rakibin direnci arttıkça buna karşılık vermede zaman zaman etkili olamasak da oyunun bütününde bir pozisyon dışında pozisyon vermedik. Gol yemememiz ve disiplinli şekilde bunu devam ettirmemiz beklentilerimiz için bizi mutlu etti" dedi.

Yanal, oyuncularını özellikle maçın başlarındaki gol arzusu ve mücadelesinden dolayı kutladığını belirterek, "Durica'nın da sakatlığının ardından hızlı oyuncu değişikliği gerçekleştirdik. Onun da MR'ı çekildi diziyle ilgili sorun var. MR, sonucunu doktorumuz okuyacak ve açıklayacağız. Oyunda ritimli ve tempolu geriden oyun kurarak oynamaya alıştığımız düzenimiz sarsıldı. Top çizgiden geçmedi" diye konuştu.

Takıma yeni oyuncuların katıldığını ve bu oyuncuların ısınması için bir sürenin geçmesi gerektiğini ifade eden Yanal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımda güzel atmosfer var. Bunun devam etmesi adına takım, camia, medya, bütün partnerlerin buluşup güvenli ortama doğru hareket ettiğimizi düşünüyoruz. Bugün bir puan da olsa gelecek için umut verdi. Trabzonspor'un istediği sonuçları alacağı vizyon mevcut. Bu yönde de çalışmalarımız devam edecek. Oyuncularımız bugün sadece topu içeriye atamadılar. Onun dışında güzel bir futbol oldu."

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