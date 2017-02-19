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Yanal Ve Susic 9 Yıl Aradan Sonra Karşılaşacak

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Yanal Ve Susic 9 Yıl Aradan Sonra Karşılaşacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic 9 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecekler.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic 9 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecekler.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor müsabakasında iki takımın teknik direktörleri 9 yıllık aradan sonra yeniden karşı karşıya gelecekler. Türkiye'de son olarak 2008 yılında Osmanlıspor (Ankaraspor) çalıştıran Safet Susic, Aytemiz Alanyaspor ile yeniden Spor Toto Süper Lig'e döndü. İlk maçında Gençlerbirliği'ni 3-0'la geçen Susic ve öğrencileri ikinci maçında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

Türkiye'de İstanbulspor, Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Osmanlıspor takımlarını çalıştıran deneyimli teknik adam, ikinci yarının en iyi çıkışına yapan bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal ile 9 yıllık bir aranın ardından yeniden karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar 5. kez karşılaşan iki teknik adam bir birlerine ise üstünlükleri bulunmuyor. Yanal ve Susic'in bir birlerine karşı 2'şer galibiyeti bulunurken 1 maçta ise taraflar beraberlikle sahadan ayrıldı.

İki teknik adamın birbirleriyle karşılaştıkları takımlar ve aldıkları sonuçlar ise şöyle:

29 Mart 2008 Ankaraspor (Susic) - Trabzonspor (Yanal):1-0

28 Ocak 2008 Çaykur Rizespor (Susic) - Trabzonspor (Yanal):0-4

11 Mart 2007 Çaykur Rizespor (Susic) - Manisaspor (Yanal):3-1

21 Ocak 2006 Ankaragücü (Susic) - Manisaspor (Yanal):0-2

7 Ağustos 2005 Manisaspor (Yanal) - Ankaragücü (Susiç): 2-2

Trabzonspor ve Alanyaspor ikinci kez karşılaşacaklar

Trabzonspor'un yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumunda oynayacağı maçta Aytemiz Alanyaspor ile ikinci kez karşı karşıya gelecek. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e çıkan Aytemiz Alanyaspor ligin ilk yarısında oynanan maçta Trabzonspor'u sahasında 3-0'la geçmişti.

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