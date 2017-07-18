Yanal’ın Nazarlık Tempos

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavililerin Macaristan'da gerçekleştirdiği 15 günlük kampta ağır antrenman programı uygulamasına rağmen...

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavililerin Macaristan'da gerçekleştirdiği 15 günlük kampta ağır antrenman programı uygulamasına rağmen takımda ciddi bir sakatlık yaşanmadı.

Macaristan kampını tamamlayan Trabzonspor, iki günlük iznin ardından 2. etap çalışmalarına yarın Slovakya'nın Samorin kasabasında başlayacak. Bordo-mavililerde, yoğun antrenman temposuna rağmen önemli bir sakatlık olmaması başta teknik direktör Ersun Yanal'ı ve yöneticileri memnun etti.

Ersun Yanal farkı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yoğun ve ağır geçen antrenmanlara rağmen uyguladığı metotlarla sakatlıkların önüne geçiyor. İlk etapta kondisyon ağırlıklı bir çalışma programı yapan bordo-mavili takımda bilimsel uygulamalar da dikkat çekti. Yanal'ın yardımcıları ve analizcileri, deneyimli teknik adama anında bilgi akışı sağlayarak futbolcuların durumlarını tek tek yakından takip etti. Teknolojiyi kullanmasıyla bilinen Yanal, uyguladığı çalışma programı ve takip sistemiyle bir çok sakatlığın da önüne geçilmiş oldu.

Takıma enerji yükledi

Yeni sezon öncesi Ersun Yanal'ın gözüne girmeye çalışan oyuncuların performansı teknik heyeti memnun etti. Futbolcuların hırslı ve istekli olmalarının yanı sıra birbirleriyle uyumları da, deneyimli teknik adamın en çok memnun olduğu gelişmelerin başında geliyor. Takım olma yolunda geçtiğimiz sezondan beri önemli adımlar atan bordo-mavililerde takıma yeni katılan oyuncuların uyumları da büyük bir moral oldu. Enerjisi yüksek bir takım oluşturmayı planlayan Yanal, agresif, coşkulu ve ofansif yönü yüksek bir oyun anlayışını takıma adapte etmeye çalışıyor.

Futbolcularda keyif aldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın uyguladığı antrenman taktiklerinden futbolcular da keyif aldı. Yorucu antrenmanlara ve uygulanması zor bir antrenman süreci yaşanmasına rağmen oyuncuların çalışmalardan keyif almaları tecrübeli teknik adamın da yüzünü güldürdü.