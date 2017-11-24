Yanan Elektrik Kablolarını Çiçek Sular Gibi Söndürmeye Çalıştı

Halkalı'da sokakta bulunan elektrik kablolarının yanması sonucu çıkan yangına bir mahalle sakini hortumla su tutarak müdahale etti.

Halkalı'da sokakta bulunan elektrik kablolarının yanması sonucu çıkan yangına bir mahalle sakini hortumla su tutarak müdahale etti. Evinin camından hortumla su dökülen tehlike dolu o anlar vatandaş kamerasına yansırken ilginç görüntüler oluştu.

Halkalı'da elektrik direklerindeki hatlarda meydana gelen patlama mahalle sakinlerini sokağa döktü. Bir anda alev alan kablolar nedeniyle vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi. Bu sırada bir vatandaş ise yanan kablolara evinin camından hortumla su tutarak müdahale etti. Suyun iletken olması büyük bir tehlike oluştururken şans eseri olaydan kimse yara almadan kurtuldu. Vatandaşın bu müdahalesi mahalle sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Esnaf olarak çok mağdur olduklarını söyleyen Mehmet Karayılan, "Bir seneden beri 15-16 kere elektriğimiz bu şekilde gidiyor. Buranın tesisatı çürümüş. Bu şekilde bağlanıp gidiliyor. Bu şekilde çözüm olmaz. Bunu yer altına alabilirler. Başka bir çözüm olabilir. Esnaf olarak çok mağdur durumdayız. Motor sistemlerimiz, ışık sistemlerimiz yanıp gidiyor. Burada evlerinde jeneratör olmayan insanlar var. Kaçıncı yüz yılda yaşıyoruz? Her elektrik gidip geldiğinde 400-500 liralık motorlarımız yanıyor. Bizim gibi bir esnafın gücü ne?" dedi.

Elektrik kablolarındaki yanmaları havai fişek gösterilerine benzeten mahalle sakini Gürkan Danki, "Yakında orada bir masa kurup kabloların patlamasını bekleyecek duruma geldik. Son iki günden beri saat 18.00'de gidiyor gece 00.00-01.00 gibi geliyor. Bugün daha da erken oldu. Bugün de öğlen 13:00'de gitti. Hala daha enerji yok. Geçen gün patlamalar yaşanırken kablolar yanmaya devam ederken komşumuz camdan hortumla su tutuyor" dedi.

Elektrik kesintilerinin devam ettiği mahallede ekipler çalışma başlattı. Kesintilerden dolayı elektronik eşyaları zarar gören mahalleli sokağa döküldü. Vatandaşlar şimdi en kısa zamanda sorunlarının çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor.