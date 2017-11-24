  • BIST 105.026
  • Altın 162,753
  • Dolar 3,9187
  • Euro 4,6430
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 6 °C

Yanan Elektrik Kablolarını Çiçek Sular Gibi Söndürmeye Çalıştı

» »
Yanan Elektrik Kablolarını Çiçek Sular Gibi Söndürmeye Çalıştı
Halkalı'da sokakta bulunan elektrik kablolarının yanması sonucu çıkan yangına bir mahalle sakini hortumla su tutarak müdahale etti.

Halkalı'da sokakta bulunan elektrik kablolarının yanması sonucu çıkan yangına bir mahalle sakini hortumla su tutarak müdahale etti. Evinin camından hortumla su dökülen tehlike dolu o anlar vatandaş kamerasına yansırken ilginç görüntüler oluştu.

Halkalı'da elektrik direklerindeki hatlarda meydana gelen patlama mahalle sakinlerini sokağa döktü. Bir anda alev alan kablolar nedeniyle vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi. Bu sırada bir vatandaş ise yanan kablolara evinin camından hortumla su tutarak müdahale etti. Suyun iletken olması büyük bir tehlike oluştururken şans eseri olaydan kimse yara almadan kurtuldu. Vatandaşın bu müdahalesi mahalle sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Esnaf olarak çok mağdur olduklarını söyleyen Mehmet Karayılan, "Bir seneden beri 15-16 kere elektriğimiz bu şekilde gidiyor. Buranın tesisatı çürümüş. Bu şekilde bağlanıp gidiliyor. Bu şekilde çözüm olmaz. Bunu yer altına alabilirler. Başka bir çözüm olabilir. Esnaf olarak çok mağdur durumdayız. Motor sistemlerimiz, ışık sistemlerimiz yanıp gidiyor. Burada evlerinde jeneratör olmayan insanlar var. Kaçıncı yüz yılda yaşıyoruz? Her elektrik gidip geldiğinde 400-500 liralık motorlarımız yanıyor. Bizim gibi bir esnafın gücü ne?" dedi.

Elektrik kablolarındaki yanmaları havai fişek gösterilerine benzeten mahalle sakini Gürkan Danki, "Yakında orada bir masa kurup kabloların patlamasını bekleyecek duruma geldik. Son iki günden beri saat 18.00'de gidiyor gece 00.00-01.00 gibi geliyor. Bugün daha da erken oldu. Bugün de öğlen 13:00'de gitti. Hala daha enerji yok. Geçen gün patlamalar yaşanırken kablolar yanmaya devam ederken komşumuz camdan hortumla su tutuyor" dedi.

Elektrik kesintilerinin devam ettiği mahallede ekipler çalışma başlattı. Kesintilerden dolayı elektronik eşyaları zarar gören mahalleli sokağa döküldü. Vatandaşlar şimdi en kısa zamanda sorunlarının çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yanan Elektrik Kablolarını Çiçek Sular Gibi Söndürmeye Çalıştı24 Kasım 2017 Cuma 08:23
  • Sancaktepe’de Silahlı Kavga: 1 Ölü 1 Yaralı24 Kasım 2017 Cuma 08:18
  • E-5’te Dört Nala Koşan At Görenleri Hayrete Düşürdü24 Kasım 2017 Cuma 08:13
  • 94 Yıl Hapis Cezası Alan Seri Katil Eşi Hastalanınca Yakalandı24 Kasım 2017 Cuma 08:08
  • Ağrılı Ramazan’dan 5 Gündür Haber Alınamıyor24 Kasım 2017 Cuma 07:28
  • İstanbul’da Narkotik Operasyonu24 Kasım 2017 Cuma 05:53
  • Uyuşturucu Kullandığı İddia Edilen Bir Kişi Hayatını Kaybetti24 Kasım 2017 Cuma 05:38
  • İzmir’de Parkta Oturan Bir Kişi İnfaz Edildi24 Kasım 2017 Cuma 05:13
  • Sultangazi’de Beyaz Eşya Mağazasını Soydular24 Kasım 2017 Cuma 03:38
  • Seyrantepe’de Gecekondu Alev Alev Yandı24 Kasım 2017 Cuma 02:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti