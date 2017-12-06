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Yanan Evi İçin Gözyaşlarına Boğuldu

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Yanan Evi İçin Gözyaşlarına Boğuldu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev sahibi yanan evi için gözyaşları döktü.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı İlçesi Maltepe Mahallesi Özgür Sokak'ta bulunan Eyüp K.'ya (66) ait 4 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın söndürülmesi sonrası evine gelen ev sahibi Eyüp K., gözyaşlarına hakim olamadı. Uzun süre gözyaşı döken Kazancı'yı, oğlu, itfaiye eri ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Çıkan yangın sonucu ev kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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