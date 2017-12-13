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Yanan Samanlıkta Ortaya Çıkan Cesetle İlgili 2 Kişi Gözaltında

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Yanan Samanlıkta Ortaya Çıkan Cesetle İlgili 2 Kişi Gözaltında
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün yanan samanlıkta beton kolona zincirle bağlanmış vaziyette hayatını kaybeden adamın eşi ve aynı köyde yaşadığı...

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün yanan samanlıkta beton kolona zincirle bağlanmış vaziyette hayatını kaybeden adamın eşi ve aynı köyde yaşadığı bir kişi jandarma tarafından gözaltına alınırken, ayrıca zincirle bağlanan talihsiz adamın cesedinin rüku şeklinde bulunduğu öğrenildi.

Şuhut ilçesine bağlı Mahmut Köy'de dün yaşanan dehşet verici olayda Ali Çaputçu (30) genç adam kendisine ait samanlıkta çıkan yangının ardından beton kolona zincirle bağlanmış halde ölü olarak bulunmuştu. Olayın ardından soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri ilk etapta maktulün eşi E.Ç., ve köyde yaşayan bir başka şahıs gözaltına aldı. Gözaltındaki 2 şahsın jandarmadan ki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Jandarma korkunç olayda Ali Çaputçu'nun kendilerine ait samanlığı gece yarısı nasıl ve neden bağlandığı ardından samanlıkta nasıl yangın çıktığı sorularına cevap ararken, soruşturmanın titizlilikle yürütüldüğü ifade edildi. Çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşan Ali Çaputçu'nun 3 çocuğu olduğu çevre sakinlerinden alınan bilgilere göre ekonomik durumunun da iyi olduğu kaydedilirken ayrıca geçtiğimiz aylarda da traktörünü yenilediği öğrenildi. Çaputçu'nun ölü bulunmadan saatler önce gece geç saatlerde bir akrabası ile birlikte özel bir televizyon kanalında yayınlanan "söz" isimli diziyi izlemek için köy kahvehanesinde olduğu ve saatler gece 00.00'a yaklaştığından dizinin bitmesi ile evine gittiği iddia edildi. Yangının sabah erken saatlerde çıktığını gören vatandaşların durumu hemen jandarma ve itfaiyeye bildirirken, olay yerine gelen ekiplerin Çaputçu'nun zincirle beton kolona bağlı cansız bedenini sabah namazından sonra buldukları da öğrenildi.

"Ceset rüku almış şekilde öylece duruyordu"

Olayla ilgili bilgisine başvurulan Mahmut Köyü Muhtarı Hidayet Yalçın ise olayın duyduklarında büyük bir şok ve şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdi. Kendisinin Çaputçu'nun cesedini beton kolona zincirle bağlı halde rüku vaziyette gördüğünü dile getiren Yalçın şunları söyledi:

"Köyümüz Şuhut ve Afyon genelinde örnek bir köydür bunu herkes bilir. Sabah namazından geldim kahvaltı yaptım kahvaltı ortasında bir telefon geldi "Ali Çaputçu duman içinde kalmış samanlık yanıyormuş bir yetiş" dedi. Apar topar komşunun evine gittim. Etraf kalabalıkta itfaiye oradaydı. İtfaiye müdahale ediyordu fakat içeri giremedik. Savcı bey içeri girdi. Bende kapıdan girdim 1 metre şöyle ilerledim baktım, ceset rüku almış şekilde öylece duruyordu. Yani kendimi dışarı zor attım, böyle bir şeyin olması bizler için utan verici bir şey."

"İçeri girdiğimde maktul zincirle bağlıydı"

Ölen şahsın çok bir insan olduğunu ve çevresi tarafından da sevilip sayılan biri olduğunu kaydeden Muhtar Yalçın, "Ölen şahıs bizlere tam örnek olacak birisiydi. Herkesin "şu benim evladım olsun" diyecek kadar dürüst bir insandı. Şu anda olayla ilgili eşi ve köyden bir kişi gözaltında. İçeri girdiğimde maktul zincirle bağlıydı. Belinden bağlıydı ben belinden gördüm" diye konuştu.

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