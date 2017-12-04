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Yangın Kundaklama Çıktı

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Yangın Kundaklama Çıktı
Almanya'nın Fransa sınırına yakın Saarbrücken kentinde önceki gün beş katlı bir apartmanda meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği 23 kişinin...

Almanya'nın Fransa sınırına yakın Saarbrücken kentinde önceki gün beş katlı bir apartmanda meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği 23 kişinin de yaralandığı yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Yangının çıkış nedenini araştıran Saarbrücken polisi, yangının kundaklama sonucu çıktığı ve yapılan soruşturma neticesinde evde ikamet eden 37 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığını duyurdu. 57 kişinin ikamet ettiği evin kısa bir zamanda yeniden oturulabilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

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