Yangına Müdahale Ettiği Sırada Yaralanan İtfaiye Çavuşu Şehit Oldu

Bağcılar'da gittiği yangında çıkan patlama sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 14 gün sonra şehit olan İtfaiye Çavuşu Ersin Gezer,...

Bağcılar'da gittiği yangında çıkan patlama sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 14 gün sonra şehit olan İtfaiye Çavuşu Ersin Gezer, son yolculuğuna uğurlandı. Gezer'in cenazesi sirenler eşliğinde itfaiye aracı ile taşındı.

27 Nisan'da Bağcılar, Mahmutbey Mahallesi Ordu Caddesi'nde bir TIR'da "yanmaz strafor testi" yapılmaya çalışıldığı iddiasıyla yangın çıkmıştı. Çıkan yangına müdahale için 43 yaşındaki itfaiye çavuşu Ersin Gezer ve arkadaşları olay yerine geldiği sırada patlama olmuştu. TIR'da meydana gelen patlamaya araçta yakalanan Gezer'in kafasına denk gelen parçalardan birisi ağır yaralanmasına neden olmuştu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gezer hastanedeki hayat mücadelesini bugün kaybetti. Gezer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na incelemelerin ardından da gasilhanedeki yıkama işlemi sonrası oturduğu mahallesine götürüldü.

Cenazesi itfaiye arabasıyla taşındı

Şehit Gezer'in tabutu meslektaşları tarafından Türk bayraklarına sarılı halde itfaiye merdiven aracına konuldu. Bayrampaşa'daki evinin önünde sevenleri tarafından helallik alınan evli ve 2 çocuk babası Gezer'in cenazesi, Cem Sultan Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından yine itfaiye merdiven arabasıyla Çatalca'daki mezarlığa defnedimek üzere yola çıkarıldı.