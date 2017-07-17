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Yangında Hayatını Kaybeden Kardeşler Yan Yana Defnedildi

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Yangında Hayatını Kaybeden Kardeşler Yan Yana Defnedildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 kardeş toprağa verildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 kardeş toprağa verildi.

Sabah saatlerinde Karacadağ kırsal Mahallesi'nde meydana gelen yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilmişti. 3 yaşındaki Bedriye, 2 yaşındaki Mustafa ile 6 aylık Ahmet Menek'in cenazeleri, Karacadağ Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Kardeşlerin yakınları defin sırasında gözyaşlarını tutamazken, 3 çocuğunu yitiren baba fenalık geçirdi. Ayakta durmakta zorlanan baba Hacı Menek'e olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. 3 kardeş yan yana defnedildi.

Yangında Hayatını Kaybeden Kardeşler Yan Yana Defnedildi

Yangında Hayatını Kaybeden Kardeşler Yan Yana Defnedildi

Yangında Hayatını Kaybeden Kardeşler Yan Yana Defnedildi

Yangında Hayatını Kaybeden Kardeşler Yan Yana Defnedildi

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