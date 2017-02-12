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Yangında Kuşlar Tahliye Edildi

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Yangında Kuşlar Tahliye Edildi
Bartın'da 2 katlı bir evde yangın çıktı. Yangının ardından ev kullanılmaz hale gelirken, içeride bulunan kuşlar da kurtarıldı.

Bartın'da 2 katlı bir evde yangın çıktı. Yangının ardından ev kullanılmaz hale gelirken, içeride bulunan kuşlar da kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Bartın Kanlı Irmak Caddesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Sobadan çıktığı iddia edilen yangına Bartın Belediyesi ekipleri 2 yangın söndürme aracı ve 10 personel ile anında müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangının sobadan sıçrayan kıvılcım sonucunda çıkmış olabileceği iddia edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evde bulunan ve dumandan etkilenen Ö.B. 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan kuşlar tahliye edildi.

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