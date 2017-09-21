Yangının Ormana Sıçraması Önlendi.

Sivas'ta Kardeşler Tepesi'nde bir kulübede çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Sivas'ta Kardeşler Tepesi'nde bir kulübede çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi sahası içerisinde bulunan Kardeşler Tepesi'nde çıkar kulübe yangının ormana sıçrama riski paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre Kardeşler Tepesi'ndeki çam ormanı içerisinde bulunan, Doğa sporcularının kullandığı kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede kulübenin her yanını sardı. Yangın kulübenin çevresindeki kuru otların da yanarak çam ormanına kadar yayılmasına neden oldu. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yangın ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Doğa sporları ile ilgilenen sporcular tarafından kullanılan kulübede yakın bir geçmişte yine yangın çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.