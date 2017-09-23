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Yangınla Kararan Adrasan, 1 Yıl İçinde 250 Bin Yeni Fidanla Yeşile Büründü

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Yangınla Kararan Adrasan, 1 Yıl İçinde 250 Bin Yeni Fidanla Yeşile Büründü
Antalya Kumluca ilçesi sınırları içinde bulunan ve önemli turizm destinasyonlarından olan Adrasan'da geçtiğimiz yıl 24 Haziran tarihinde çıkan yangında...

Antalya Kumluca ilçesi sınırları içinde bulunan ve önemli turizm destinasyonlarından olan Adrasan'da geçtiğimiz yıl 24 Haziran tarihinde çıkan yangında zarar gören 200 hektarlık alan yeniden ağaçlandırıldı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Erdoğlu, Adrasan'ın yangın sonrası ve ağaçlandırılmış haldeki bugünkü durumunu paylaşıp 1 yıl içinde 250 bin fidan dikildiğini açıkladı.

24 Haziran tarihinde Kumluca ilçesinde bir seranın içindeki malzemelerin boşaltılıp yakılması sırasında başladığı iddia edilen ve toplam 540 hektar alana yayılan alevler üç gün devam eden çalışma sonunda tamamen söndürülebilmişti. Erentepe ve Aslantaş mevkilerindeki iki yangın 27 Haziran saat 15.00 itibarı ile Adrasan yangını 27 Haziran saat 19.00 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştı. Erentepe tarafında 300 hektar, Aslantaş tarafında 40 hektar, Adrasan tarafında da 200 hektar ormanlık alan tamamen yanmıştı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bugün sosyal medya hesabından Adrasan'ın yangın sonrası kararmış haliyle, ağaçlandırılmış haldeki bugünkü durumunun fotoğrafını paylaştı. Yangından hemen sonra yaptığı açıklamada yanan alanların kimse tarafından kullanılmayacağını ve yeniden ağaçlandırılacağının altını çizen Eroğlu, Adarasan'a 250 bin fidan dikildiğini duyurdu. Bakan Eroğlu paylaşımında "Yanan sahaları 1 yıl içerisinde ağaçlandırıyoruz. #Adrasan'daki orman yangınında zarar gören alanda 250.000 fidanı toprakla buluşturduk." notunu paylaştı.

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