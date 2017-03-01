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Yangınla Nasıl Mücadele Edeceklerini Öğrendiler

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Yangınla Nasıl Mücadele Edeceklerini Öğrendiler
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Gördes'te öğrencilere yönelik olarak temel itfaiyecilik eğitimi verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Gördes'te öğrencilere yönelik olarak temel itfaiyecilik eğitimi verildi. Yangın çeşitleri ile yangından ilk yapılması gereken konular hakkında bilinçlendirilen öğrenciler daha sonra yangın anında neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak öğrendiler.

Manisa Büyükşehir Belediyesi öğrencileri yangın ve acil durumlar hakkında bilinçlendiriyor. Bu kapsamda eğitimler gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Gördes'te de ortaokul öğrencilerine temel itfaiyecilik eğitimi verdi. Gördes İtfaiye Amirliğinde görevli itfaiye personeli tarafından verilen eğitimde olası bir yangın anında neler yapılması gerektiği teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimde ilk olarak öğrenciler yangının nasıl çıktığı, yangın çeşitleri, yangında ilk yapılması gerekenler ve yapılamaması gerekenler konularında bilinçlendirildi. Ardından öğrenciler yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak öğrendiler.

Manisa genelinde afet ve yangın gibi acil durumlarda neler yapılacağına dair sürekli eğitimler gerçekleştirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Gül, "Her yıl yüzlerce vatandaşımız yangınlarla karşı karşıya kalıyor. Böyle durumlarda doğru zamanda doğru müdahaleler yapıldığında hem can hem de mal kayıpları önemli ölçüde azalıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak biz de anaokullarından liselere kadar eğitim kurumlarında ve kamu alanlarında sürekli eğitimler veriyoruz. Bizim İçin vatandaşımızın can güvenliği önceliklidir. Bu nedenle bu eğitimlerimizi rutin olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Yangınla Nasıl Mücadele Edeceklerini Öğrendiler

Yangınla Nasıl Mücadele Edeceklerini Öğrendiler

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