  • BIST 76.722
  • Altın 129,260
  • Dolar 3,5206
  • Euro 3,6768
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Yangınzede Vatandaşlara Kızılay’dan Yardım

» »
Yangınzede Vatandaşlara Kızılay’dan Yardım
Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Kahramaneli köyünde meydana gelen yangında evleri zarar gören vatandaşlara, Kızılay'dan yardım eli uzandı.

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Kahramaneli köyünde meydana gelen yangında evleri zarar gören vatandaşlara, Kızılay'dan yardım eli uzandı.

Geçen Kasın ayı içerisinde ilçeye bağlı Kahramaneli köyünde Fevzi Şahin ve eşinin kaldığı evde çıkan yangında yaşlı çiftin evlerinin büyük bir kısmı kullanılamaz hale gelmiş ve yan evde tek başına yaşayan Mehmet Şahin'in evine sıçrayan alevler Şahin'in evini de kullanılamaz hale getirmişti.

Yangın sonrasında evsiz kalan ve maddi manevi olarak çok büyük sıkıntılar yaşayan Mehmet Şahin, Kahramaneli Şehit Necati İlkokulu'nda yaşamaya başladı. Vatandaşların yaşadığı sıkıntılar üzerine harekete geçen Kızılay Gerze Şubesi gerekli girişimlerde bulunarak yangınzede vatandaşlara malzeme yardımında bulundu. Olayın yaşandığı andan itibaren gerekli girişimlere başladıklarını söyleyen Kızılay Gerze Şubesi Başkanı Sündüz Yuvacı, Batı Karadeniz Afet Bölge Müdürlüğü'ne yazı yazdıklarını ve yardım isteklerinin karşılıksız kalmadığını belirtti. Yuvacı içerisinde mini buzdolabı, radyo, yatak ve bazı yaşam malzemeleri olan yardım paketlerini ailelere teslim ettiklerini belirtti.

Yangınzede Vatandaşlara Kızılay’dan Yardım

Yangınzede Vatandaşlara Kızılay’dan Yardım

Yangınzede Vatandaşlara Kızılay’dan Yardım

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anadolu’nun Akademisi’nde Dönem Sonu Paneli27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Canik’e Standardı Yüksek Konut27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Şehit Ailesinden Başkan Baran’a Ziyaret27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Eğitim Bir-sen Yönetimi İlçe Ziyaretlerini Sürdürüyor27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Başbakanı Koruyan Polislere Evinde Çorba Hazırlayıp Dağıttı27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Bü’den ‘Acil Sağlık Hizmetleri Ve Paramedik’ Konulu Panel27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Gkv’liler Barışı Uçurtmalarına Yansıttılar27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Uludağ Üniversitesine Aydınpınar Desteği27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Kaymakam Yazıcı’dan Başkan Karakullukçu’ya Nezaket Ziyareti27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Vestel’den Başkan Ergün’e Ziyaret27 Aralık 2016 Salı 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti