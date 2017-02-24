  • BIST 88.102
  • Altın 145,170
  • Dolar 3,5892
  • Euro 3,7967
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Yanında Çalışan Kadını Yaralayan Sanığa 14 Yıl Hapis

» »
Yanında Çalışan Kadını Yaralayan Sanığa 14 Yıl Hapis
Zonguldak'ta yanında çalışan 37 yaşındaki B.B.'yi av tüfeği ile yaraladığı iddiasıyla tutuklu bulunan 27 yaşındaki sanığa, 14 yıl 2 ay hapis cezası...

Zonguldak'ta yanında çalışan 37 yaşındaki B.B.'yi av tüfeği ile yaraladığı iddiasıyla tutuklu bulunan 27 yaşındaki sanığa, 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

İddialara göre, B.B. isimli kadın, Cüneyt T.'nin kurye dağıtım şirketinde işe başladı. İşten ayrılmak isteyen B.B.'yi silahla tehdit eden sanık, cinsel saldırıda da bulundu. B.B., bir süre sonra işten ayrıldı.

Olay günü ise Cüneyt T., B.B.'nin evine giderek av tüfeği ile ateş etti. Olayda yaralanan kadın hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Cüneyt T. ise olay günü bıçakla hafif şekilde yaralandı.

"Tasarlayarak veya bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle adam öldürmeye teşebbüs", "Nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali", "Nitelikli cinsel saldırı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Mala zarar verme" suçlamasıyla tutuklu bulunan Cüneyt T. Zonguldak Adliyesinde hakim karşısına çıktı.

Olay günü yaşananları anlatan Cüneyt T., "Olay günü hayatımı gayet normal devam ettirirken mağdurenin kızı beni arayıp "anneme tecavüz ettin" dedi. Sinirle oraya gittim. Ancak kimseye zarar vermek amacım yoktu. Üstüme saldırıp silah patlamamış olsaydı, o gece yaralanma olmayacaktı. Silahla eve girdim karşı taraf beni bıçakla yaraladı. Mağdur konusunda üzgünüm. Çünkü çocukları karşısında küçük duruma düştü. Ben de çocuklarımın karşısında mahcup duruma düştüm. Son söz olarak pişmanım" dedi.

"Mala zarar verme" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlamasından beraat eden sanığa, "Tasarlayarak veya bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle adam öldürmeye teşebbüs" ile "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 14 yıl 2 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

1 yıl 8 ay hapis verilen "Nitelikli konut dokunulmazlığı ihlali" suçundan ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yanında Çalışan Kadını Yaralayan Sanığa 14 Yıl Hapis24 Şubat 2017 Cuma 16:43
  • Zabıtadan Dilencilere Sıkı Takip24 Şubat 2017 Cuma 16:38
  • Fetö Operasyonunda 3 Tutuklama24 Şubat 2017 Cuma 16:38
  • 18 İşçi Zehirlendi24 Şubat 2017 Cuma 16:33
  • Elazığ’daki Tkp/ml-konferans Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı24 Şubat 2017 Cuma 16:33
  • Gaziantep’te Suriyelinin İşlettiği Kaçak Eczaneye Baskın24 Şubat 2017 Cuma 16:23
  • Çaldıklarını Yeni Çaldıklarıyla Değiştirerek Hırsızlığa Devam Ettiler24 Şubat 2017 Cuma 16:23
  • Jandarmadan Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 7 Gözaltı24 Şubat 2017 Cuma 16:18
  • Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı24 Şubat 2017 Cuma 16:18
  • Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Kişi Tutuklandı24 Şubat 2017 Cuma 16:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti