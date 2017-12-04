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Yanlış Kan Verilmesi Nedeniyle Öldüğü İleri Sürülen Kadının Oğlu Konuştu

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Yanlış Kan Verilmesi Nedeniyle Öldüğü İleri Sürülen Kadının Oğlu Konuştu
Denizli'de hastanede kan grubu 0 Rh pozitif yerine AB Rh pozitif kan verildiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği ileri sürülen 75 yaşındaki Hörü Kesen'in...

Denizli'de hastanede kan grubu 0 Rh pozitif yerine AB Rh pozitif kan verildiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği ileri sürülen 75 yaşındaki Hörü Kesen'in oğlu Tuncer Kesen, şikayetçi olacağını söyledi.

Denizli Servergazi Hastanesi Ortopedi Servisinde kan grubu 0 Rh+ yerine AB Rh+ kan verildiği iddia edilen 75 yaşındaki Hörü Kesen hayatını kaybetmişti. Kesen, Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kesen'in oğlu Tuncer Kesen yaptığı açıklamada, "Annemi Denizli'ye doktora götürdüm. Denizli'de Servergazi Devlet Hastanesinde yatış verdiler. Perşembe günü ameliyat oldu, iyi çıktı, başarılı geçti. Kendine geldi, sabaha kadar konuştuk, sohbet ettik. Öğlene kadar yine iyiydi. Oturuyorduk, kardeşim geldi. O esnada ben kan torbası gözüme çarptı. Annemin kan grubuna benzemiyor dedim. Sıfır grubu olduğunu biliyorum ama AB grubu yazıyor dedim. Annem yarım saat sonra kustu, temizledik, peçete almaya gittim geldim, o sırada geldiğimde yüzü sapsarı, dudakları mosmordu, üşüyordu. "Oğlum bir şey yok" dedi. Elledim buz gibi olmuş" dedi.

Pamukkale Üniversitesinde yapılan otopsi sonucunda da bunun çıktığını savunan Tuncer, şikayetçi olacağını belirtti. Tuncer, "Kardeşime söyledim, baksana üşüyorum demiş. Hemşire çağırdık, hemşire gelince "Eyvah yanlış kan bağlamışız" dedi. Hemşire doktorları aradı, bende serumu kapattım, üstünde Ayşe'de yazıyordu. Çift isim var, şüphelendim. "Doktorlar geldi, yoğun bakıma gideceğiz" dedi. "Sapasağlam anamı neden yoğun bakıma götürüyorsunuz" dedim. Kardeşim, "Kan yaptınız, ondan oldu" diye bağırdı. Yoğun bakıma götürdük. Hasta bakıcı, ben, hemşire yoğun bakıma götürdük. Kötüyse verin bana, Pamukkale Üniversitesi hastanesine götüreyim, İzmir'e götüreyim dedim. Götürsek belki ölmezdi, vermediler annemi bana. Verseler belki kurtarırdık. Sonra doktor geldi, kabul etti, "Bizim hatamız" dedi. Yarım saat durduk, annemin yanına girdik, "Nasılsın ana" dedim, "İyiyim" dedi. Yüzünü elledim, normaldi iyiydi. Daha sonra kötü olmuş, vefat etti. Kanın verildiği gün vefat etti. Şikayetçiyim sonuna kadar. Sağ sağlam götürdüm, ölüsünü getirdik. Biz yandık, başka insanlar yanmasın" diye konuştu.

Öte yandan Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu olay hakkında Servergazi Devlet Hastanesi Başhekimliğinden alınan bilgi doğrultusunda 30.11.2017 tarihinde Servergazi Devlet Hastanesi Ortopedi Servisinde diz protezi ameliyatı yapılan 75 yaşındaki hasta, serviste fenalaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmış ve takip eden süreçte yapılan tüm müdahale ve tedaviye rağmen hasta kaybedilmiştir. Hastaya yanlış kan transfüzyonu yapıldığı iddiaları üzerine olayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır. Hastanın ölüm nedeninin tespit edilebilmesi adına otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevki yapılmıştır."

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