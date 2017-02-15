Yanlış sivilce tedavisi iz bırakıyor

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Cildiye Bölümü’nden Uzm. Dr. Serra Hande Öcal, yanlış sivilce tedavinin vücutta iz bıraktığını belirterek uyarılarda bulundu.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Cildiye Bölümü’nden Uzm. Dr. Serra Hande Öcal, akne tedavisinde tıbbi doğruları anlattı. Dr. Öcal, "Sivilce tedavisi konusunda halk arasında yaygın olarak doğru sanılan bilgilerin aslında çoğunun yanlış olduğu tedaviyi güçleştiren en önemli sıkıntılardan biridir. Ergenlik sivilcesi olarak da bilinen akne, bir kıl keseciği ve yağ bezleri hastalığıdır; çeşitli nedenlerle, yağ bezlerinin deriye açılan ağzının tıkanması, akne gelişiminin ilk basamağını oluşturur" dedi.

Akne erken çocukluk ve kadınlarda erişkin dönemde de görüldüğünü belirten Öcal, "Ergenlik döneminin sona ermesiyle birlikte akne probleminin de sona ereceği; bu nedenle de tedavinin gereksiz olduğu düşüncesi ise doğru değildir. Bu dönemde yeterli ve etkili bir tedavi uygulanmazsa hem deride fiziksel olarak iz kalır hem de kişisel görünüm ile ilgili olarak endişeler artacağından hasta ruhsal olarak etkilenir. Cilt gereğinden sık ve sert temizleyicilerle ve sert sürtme hareketleriyle temizlenirse akne şiddetlenebilir. Günde 2 kez yumuşak temizleyici ile temizlemek yeterlidir. Akne tedavisi esnasında anti bakteriyel veya akne ilacı içeren temizleyiciler tercih edilmemelidir. Yoğun yağlı kremler, kapatıcılar, sıkıştırılmış pudralar sivilce oluşumunu artırır" diye konuştu.