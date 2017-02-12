Yanlış Trump Fotoğrafı Kullanan El Nacional, Özür Diledi

Dominik Cumhuriyeti'nde yayınlanan El Nacional, ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafı yerine Alec Baldwin'in Trump'ı taklit eden fotoğrafını yayınlamasının...

Dominik Cumhuriyeti'nde yayınlanan El Nacional, ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafı yerine Alec Baldwin'in Trump'ı taklit eden fotoğrafını yayınlamasının ardından özür diledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçildiği günden beri adı uluslararası gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti'nde yayınlanan El Nacional, Cuma günü yayınlanan baskısında "Trump, İsrail'deki yerleşimciler barışın lehine değil diyor" başlıklı haberinde Trump'ın fotoğrafı yerine aktör Alec Baldwin'in Saturday Night Live adlı programda Trump'ı taklit ettiği fotoğrafı kullanmıştı. Gazete, bu yanlışlığın ardından özür dilemek zorunda kaldı. Baldwin'n Trump'ı taklit ettiği fotoğrafın "ABD Başkanı Donald Trump" alt yazısı ile paylaşıldığına dikkat çeken gazete açıklamasında, "Fotoğraf 19'uncu sayfadan yayınlandı ve bu hata çalışanlar tarafından da fark edilmedi. El Nacional, okuyucularından ve herkesten özür diler" ifadelerine yer verdi.