Referandumda “Hayır” diyeceklere yönelik ithamlar deyim yerindeyse ters tepti.

Demokratik bir oylamanın son derece ağır söylemlere vardırılmasının halk nezdinde karşılık bulmadığı fark edilmiş olmalı ki, iddialar bıçak gibi kesildi. Yani bir anlamda yanlıştan dönüldü.

Parlamenter sistemden yetkileri olabildiğince geniş, tek elde toplayan cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeyi öngören anayasa değişikliğine “Evet” diyerek desteklemek kadar, “Hayır” la karşı çıkmak da son derece doğal ve demokratik bir hak.

Ne var ki referandum yanaştıkça bazı siyasetçiler , “Kraldan fazla kralcı” olan kişiler “Hayır” diyecekleri FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütleri ile birlikte davranmakla itham etti. Son derece ağır, demokratik olmayan, vicdanları yaralayan, irite eden söylemlerin toplumda karşılık bulmadığı, tepki ile karşılandığı nihayet anlaşıldı.

Öyle ya, gerçekleştirilen anayasa değişikliğini benimsememek, parlamenter sistemi savunmak niye teröristlik olsun, niye PKK, FETÖ ve DHKP-C ile aynı safta olmayı gerektirsin ? Nasıl yeni sistemi savunmak, istemek demokratik bir hak ise buna karşı çıkmak da o denli doğal tercih.

Bu söylemlerin kabul görmediği, ters teptiği medyaya yansıyan haberlerde açıkça görüldü. Sert ifadelerin karşılık bulmadığı, tepkilerin çığ gibi arttığı ortaya çıktıkça sert iddialar yerini daha yumuşak, herkesi kucaklayıcı konuşmalara, açıklamalara bıraktı. İyi de oldu.

Bırakın seçmen değerlendirmesini yapsın, siyasi partilerin açıklamalarını, liderlerin konuşmalarını kafasında şöyle bir analiz etsin. “Evet” ya da “Hayır” oyu kullansın. Çıkan sonuca da herkes saygı göstersin. Ne gerek var “Hayır” diyecekleri teröristlerle birlikte bir arada göstermeye, toplumu kamplaştırmaya, germeye? “Evet” veya “Hayır” oyları üzerinden vatan sevgisi sorgulanmamalı.

Şunu da hemen belirteyim; 18 maddelik anayasa değişikliğinden seçmenin bilgisi olduğunu pek sanmıyorum. Burada görev yine siyasi partilere düşüyor.

Neden “Evet” denilmesi ya da niye “Hayır” oyu kullanılması gerektiği açık, seçik, kafalardaki soru işaretlerini kaldıracak net şekilde seçmene anlatma görevi siyasi partilerin, liderlerin, yöneticilerin.

Şurada referanduma 50 gün kalmış hala kafalardaki soru işaretleri giderilmiş değil. Özellikle kırsaldaki çoğu seçmen neyi oylayacağını daha bilmiyor. Zaten anketlerdeki karasız oyların yüzde 20’ler düzeyinde olması kuşkuların giderilememesinden, anayasa değişikliğinin ne içerdiğinin tam olarak bilinememesinden kaynaklanıyor.

Şüphesiz değişikliğin ne getirip, ne götürdüğü, “parlamenter sistem mi, yetkileri tek elde toplayan cumhurbaşkanlığı sistemi mi ?” gibi soruların yanıtı, izahatı önümüzdeki günlerde meydanlara inecek siyasi liderler tarafından dile getirilecek, halka anlatılacak.

Demem o ki, seçmen, halk ne karar verirse, ona saygı duyulmalı. İnsanları,“terör örgütleriyle bir arada davranmakla” suçlamak, yaftalamak çok yanlış. Neyse ki, bu yanlıştan dönüldü.

Bu arada, Türk tiyatrosuna büyük emeği geçen, 26 yıldan bu yana tüm gelirini yeni sanatçılar yetişmesine harcayan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklaması son derece çirkin, bir o kadar da insanlıktan payını almamış yobaz hareket.

Yıllardır Türk tiyatrosunun gelişimi için uğraş veren Müjdat Gezen’in şehit polis Fethi Sekin’in çocukları başta olmak üzere yüzlerce yoksul gence eğitim bursu verdiğini, okuttuğunu biliyor muydunuz?

Acaba elindeki benzin bidonu ile Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni yakmaya kalkan karanlık kafalı o zatın, kundakladığı binadaki sanat etkinliği ile kaç şehit çocuğunun, yoksul öğrencinin eğitim masraflarının karşılandığından haberi var mı?

Olsa ne olacak ki? Çünkü kafası şartlanmış. Almış eline bidonu aklınca ders vermeye, yakmaya kalkıyor. Önce kendisinin iyi bir eğitimden geçmesi gerekiyor.

Şu son çirkin olay bile referandum kampanyasında ne denli sağduyulu, ne denli aklı başında, ne denli hoşgörülü davranmamız gerektiğini gösteriyor.

İnanın, toplumun çok büyük kesimi, huzurdan, barıştan, kardeşlikten yana. Referandumda ne sonuç çıkarsa çıksın aynı ülkede birlikte yaşamak zorundayız.