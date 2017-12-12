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Yapı Malzemeleri Marketini Soyan 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

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Yapı Malzemeleri Marketini Soyan 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Bolu'da, yapı malzemeleri satan bir işyerinin deposundan 25 bin liralık malzeme çalan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, yapı malzemeleri satan bir işyerinin deposundan 25 bin liralık malzeme çalan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi'nde yapı malzemeleri satan bir işyerinin deposundan 7 bin 500 lira değerinde 2 adet hilti ve piyasa değeri yaklaşık 17 bin 500 lira olan su vanalarının çalındığını farkeden işyeri sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine başlattığı çalışmada, işyerinin kamera görüntülerinden şüpheli şahısların kimliklerini tespit etti.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonrasında askerlik görevinden firar ettiği öğrenilen 20 yaşındaki E.Y., 21 yaşndaki V.D. ve 15 yaşındaki Y.C.'yi, çaldıkları malzemelerle yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri biten şahıslardan V.D. ve E.Y., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

15 yaşındaki Y.C.'nin ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü, işlemlerinin ardıdan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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