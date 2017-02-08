Yapı Sanatları Odası İle Protokol İmzalandı

Düzce Belediyesi ve Yapı Sanatları Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında imzalanan protokol ile Düzce'de su şebeke hatlarının düzenlenmesine ilişkin bazı...

Düzce Belediyesi ve Yapı Sanatları Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında imzalanan protokol ile Düzce'de su şebeke hatlarının düzenlenmesine ilişkin bazı kararlar alındı.

Yapı Sanatları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent Keser ve beraberindeki oda üyeleri ile Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i ziyaret etti. Ziyaret kapsamında bir dizi uygulama hakkında görüşen heyet Düzce Belediyesi ve Yapı Sanatları Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında hazırlanan protokol ile Düzce'de su şebekesi üzerinde yapılacak tesisat ve aboneliklerin iş birliği içerisinde yürütülmesi sağlanacak. Mesleki Denetim Protokolü başlığı ile hazırlanan ve Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ile Yapı Sanatları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent Keser arasında imzalanan protokol 2018 yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde düzenlendi.