  • BIST 77.193
  • Altın 127,934
  • Dolar 3,5066
  • Euro 3,6639
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Yapılan Eserler Tanıtılıyor

» »
Yapılan Eserler Tanıtılıyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından Cırgalan'a yapılan ilkokul kamuoyuna tanıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Cırgalan'a yapılan ilkokul kamuoyuna tanıtılacak. Tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katılacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin hayırsever katkısıyla Cırgalan Mahallesi'ne yaptırdığı Mustafa Öner İlkokulu yarın (27 Aralık Salı) saat 11.00'de düzenlenecek olan programla kamuoyuna tanıtılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, özellikle insana yatırım konusuna önem verdiklerini ve bu konuyla ilgili her türlü katkıyı sunmaya devam ettiklerini belirtti. Geleceğe yatırımın ancak eğitimle mümkün olabileceğini ifade eden Başkan Çelik, "Çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Kayseri'yi her alanda kaliteli ve konforlu bir şehir yapmak için tüm yatırımcı kurum ve kuruluşlara elimizden gelen desteği verdik, vermeye de devam ediyoruz. Özellikle eğitim üzerinde çok daha fazla hassasiyetle duruyoruz. Çocuklarımızın daha iyi eğitim görmesi için beş okul yaptık. Bizler belediye olarak okulların yapımına başlayınca hayırseverlerimiz de bizim yükümüzün bir bölümünü aldı. Cırgalan Mahallemizdeki okulumuz da bunlardan birisi. Okulumuzun yapımına destek veren Hayırseverimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan Eserler Tanıtılıyor

Yapılan Eserler Tanıtılıyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbekirspor’da Kamp Programı Belli Oldu26 Aralık 2016 Pazartesi 12:33
  • Büyükşehir Belediyesi Çocuk Oyunlarını Kayseri’ye Getirmeye Devam Ediyor26 Aralık 2016 Pazartesi 12:33
  • Diyarbekirspor’un Kadın Futbolcuları Farklı Yenildi26 Aralık 2016 Pazartesi 12:33
  • İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Mont Yardımı26 Aralık 2016 Pazartesi 12:28
  • Çaldıran’da Okullar Tatil Edildi26 Aralık 2016 Pazartesi 12:23
  • Kdz. Ereğli’ye Spor Parkı Yapılıyor26 Aralık 2016 Pazartesi 12:23
  • Eyof Sokağı Kuruluyor26 Aralık 2016 Pazartesi 12:23
  • "Aşk" Fotoğraf Sergisi Açıldı26 Aralık 2016 Pazartesi 12:23
  • Başkan Albayrak’ın Bininci Gün Mesajı26 Aralık 2016 Pazartesi 12:23
  • Hisarcık Belediyespor’dan 6 Gollü Galibiyet26 Aralık 2016 Pazartesi 12:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti