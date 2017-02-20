Yapımı Devam Eden Oto Galericiler Sitesinin Eksiklikleri Görüşüldü

Şanlıurfa'da yapımı devam eden yeni Oto Galericiler Sitesinin sorunlarının çözümü için Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna başkanlığında geniş...

Şanlıurfa'da yapımı devam eden yeni Oto Galericiler Sitesinin sorunlarının çözümü için Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna başkanlığında geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonundaki toplantıya Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'nın yanı sıra, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, İl Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Timuroğlu, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Oto Galericiler Dernek Başkanı Mustafa Doğanlar, Kooperatif Başkanı Mehmet Yaşar Bozkurt ve internet, telefon, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin temsilcileri katıldı. Yeni sitede devam eden çalışmalar hakkında bilgilerin paylaşıldığı toplantı sonunda bir açıklama yapan Vali Tuna, "Yeni sitenin mevcut durumu gözden geçirildi, ilgili kurumlar tarafından sorunlar konuşuldu. Gereken taşınmanın bir an önce yapılması için özellikle altyapı ve yol çalışmaları, elektrik, telefon ve internet ile doğal gaz hatlarının koordineli bir şekilde yeni siteye ulaştırılması noktasında kooperatif yönetimiyle de görüşülerek bunların yapacağı yükümlülükler konuşuldu. Tüm kurumların yapacağı işler koordinasyonumuzla bundan sonra takip edilecek. Valiliğimizin hemen yanındaki eski site hem şehir trafiğine hem de görüntü anlamında artık rahatsızlık veriyor. Galericilerimiz de bunun farkında, onlar da bir an önce taşınmak istiyor. Herkes üzerine düşeni yapmaya hazır ve bu durum bizleri memnun ediyor. Biz de bu işi en kısa zamanda sonuçlandırmak için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu takip edeceğiz" dedi.