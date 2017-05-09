Yapımı Tamamlanan Yolların Yeniden Kazılmasına Tepki

Odunpazarı Belediyesi'nin birçok noktada başlatıp tamamladığı bazı yolların diğer kurumlar tarafından bozulması tepkilere sebep oluyor.

Odunpazarı Belediyesi'nin birçok noktada başlatıp tamamladığı bazı yolların diğer kurumlar tarafından bozulması tepkilere sebep oluyor.

Ekiplerin, büyük bir titizlikle yaptığı yollar, çalışmalar tamamlandıktan kısa bir süre sonra çeşitli kurumlar tarafından farklı gerekçelerle yeniden kazılıyor. Bu nedenle cadde ve sokakların kuru havalarda toz, yağmurlu havalarda ise çamur içinde kaldığını belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Kurumlar tarafından yapılan bu çalışmaların neden yol yapım çalışmaları yapılmadan önce yapılmadığını soran vatandaşlar, "Odunpazarı Belediyesi buralarda yol çalışması yaptı. Kısa bir süre sonra bu yollar tekrar kazıldı. Cadde ve sokaklar toz ve çamur içinde kalıyor. Odunpazarı Belediyesi yol yapıyor, kurumlar ise bu yolları bozuyor" diye belirttiler.